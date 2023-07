Impresionante: este es el salario de las diez profesiones más demandadas para los colombianos en EE. UU.

Las empresas en Estados Unidos suelen contratar trabajadores extranjeros cuando no encuentran suficiente mano de obra capacitada en el país. Según expertos, uno de los procesos más comunes para efectuar estas vinculaciones es a través de las visas H2B. Mediante esta alternativa, las compañías establecidas en territorio norteamericano pueden reclutar extranjeros para que laboren en posiciones temporales no agrícolas. Incluso, en muchos casos, no hace falta tener un título profesional o experiencia previa para este tipo de trabajo.