Lanzan nuevo programa para estudiar y tener trabajo garantizado con sueldo hasta de $3 millones: así puede acceder

Uno de los ideales de muchos al terminar la época escolar es ingresar de inmediato a la universidad y luego encontrar un trabajo afín a su carrera, para que pueda iniciar su camino como profesional y conseguir el éxito.

Sin embargo, esta situación se complica para muchos, que no logran entrar a estudiar a una universidad o no logran conseguir un trabajo estable luego de obtener su título.

Un nuevo programa, producto de la alianza entre la Bolsa de Valores de Colombia, la Asociación de primeras damas o gestoras sociales de Colombia y la entidad Protalento, busca facilitar este proceso a muchos jóvenes, dado que la tasa de desempleo en esas edades quedó en 19% en el primer trimestre de este año.

Programa para estudiar y trabajar con sueldo de hasta $3 millones

Los jóvenes, de 18 años en adelante, que se inscriban en el programa, recibirán formación en 3 campos que tienen buena acogida en el mercado laboral. El primero, denominado Bootcamp Tech, enseña diferentes áreas del conocimiento en tecnología. Por su parte, el Bootcamp inglés, enseña los conocimientos necesarios en el idioma para esos estudios.

Finalmente, el Bootcamp de empleabilidad enseña a los aspirantes más detalles del mundo laboral en el que se desenvolverán y cómo deben hacerlo de la manera correcta.

Entre los programas de estudio se encuentran 3 principales enfocados en la tecnología. Estos son:

Python

Ciencia de Datos

Desarrollo web Full-stack

Quienes apliquen a este programa podrán conseguir empleo en unos 6 meses y con un salario promedio de $3.200.000. La inversión para estos programas va desde los $9 a los $11 millones y el curso dura 4 meses.

La entidad además da varios beneficios de financiación. Uno de ellos es el de la bolsa de valores, pues puede estudiar y empezar a pagar cuando se emplee. Deberá destinar el 18% de su salario para cancelar en cuotas mensuales el programa. Para tener más información puede ingresar a este link.

¿Cómo hacer una hoja de vida ganadora?

La hoja de vida, también conocida como curriculum vitae (CV), es un aspecto fundamental en la búsqueda de nuevas oportunidades de empleo, ya que será este documento su carta de presentación ante los reclutadores.

Para elaborar una buena hoja de vida hay que tener en cuenta varios aspectos, los cuales van desde la formación profesional y personal hasta la estética, el formato y los elementos que se incluyan en el diseño que se enviará a las compañías. Le contamos algunas claves para tener la mejor.

Demuestre que hay conexión

Su perfil profesional debe adaptarse a los requerimientos de la vacante de empleo a la que se está postulando. Con esto no se quiere hacer una invitación a mentir en su hoja de vida o incluir experiencias en un sector en el que nunca ha trabajado.

Por lo contrario, se aconseja aplicar a un cargo que se ajuste a su experiencia y logros, en el que se puedan destacar sus aptitudes y capacidades. Y es justamente esto último lo que debe destacar en su hoja de vida, para demostrar que tiene lo necesario para ocupar ese puesto.

No aspire a cualquier empleo, ni tampoco se postule a todas las vacantes disponible, pues solo se enfrentará a constantes rechazos por no tener el perfil para la empresa. En su lugar, busque las opciones que se compaginen con su formación y trayectoria laboral, así los reclutadores no perderán tiempo y usted podrá encontrar un trabajo adecuado.

Descríbase en una oración

Resumir su perfil profesional en una frase es todo un reto, pero le ayudará a descubrir cuál es ese aspecto de su hoja de vida que más quiere destacar. No hay nada más poderoso para persuadir que tener un mensaje llamativo y único, el cual permita saber con una ‘ojeadita’ por qué deberían considerarlo para el puesto.

Humphrey da un ejemplo: “Soy un profesional de RR.HH. experimentado que ha dirigido equipos de grandes logros en tres puestos sucesivos de la industria minorista”.

En contadas palabras, la empresaria resume el perfil de un profesional en recursos humanos, haciendo énfasis en su experiencia y destacando sus logros en ese sector.