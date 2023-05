Las mujeres activas laboralmente se capacitan más que los hombres en Colombia

En Colombia hay cerca de 23 millones de personas trabajando actualmente, según las cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane). La misma entidad estima que poco más de 9 millones son mujeres, destacando el grupo entre los 25 y 54, por ser las que más empleadas están. Si bien el género femenino es el menos vinculado al mercado laboral, un reciente estudio asegura que ellas son las que más se capacitan, en comparación con los hombres, mientras realizan sus actividades económicas.

Poco a poco se ha ido trabajando en la reducción de las brechas de género, y el mercado laboral es uno de los sectores que más trabaja en ello. El tema resulta tan importante, que está contenido dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible fijados por la Asamblea de las Naciones Unidas.

Por ejemplo, en uno de los aspectos que más se está emparejando la brecha, es en la participación de las mujeres en cargos de segundo nivel (jerárquico), ocupando el 48,5 % y en cargos operativos, alcanzando el 36,4 %, según la Encuesta Equidad Género de la Asociación Nacional de Industriales (Andi).

Las mujeres en el mercado laboral se capacitan más que los hombres - Foto: Getty Images

El mercado laboral cada vez más les exige a los trabajadores una mayor preparación, bien sea desde la experiencia profesional, o académica. Este último factor se termina convirtiendo en un diferencial, por el valor agregado que termina generando el trabajador.

Sobre esto, la firma Ubits realizó una encuesta sobre la capacitación que reciben los trabajadores en Colombia, encontrando que el 52 % de las mujeres que están empleadas siguen preparándose académicamente, principalmente en cursos enfocados en su actividad económica.

En una muestra de 5.000 personas, determinaron además que las mujeres son las que tienen una mayor intención de capacitarse, siendo los llamados micro cursos las opciones más atractivas para estas trabajadoras.

“Hoy las personas están en una constante búsqueda de crecer profesionalmente. Así lo asegura el 45% de nuestros encuestados, mientras que el 47% asegura hacerlo para mejorar su desempeño (...) Existen varios factores que inciden en esta cifra, uno de ellos es que las mujeres están insertas en un mercado laboral más competitivo, el cual está acrecentado por las brechas de género en América Latina”, explicó Alejandra Otálora, gerente de Servicio al cliente de la firma Ubits.

Colombia tiene un reto con la brecha de género en materia laboral. - Foto: Tomado del Twitter de @ClaudiaLopez

Las brechas de género en materia laboral en Colombia preocupan en el extranjero

Si bien el tema de la equidad de género ha obligado a que los gobiernos tomen medidas adicionales, en materia laboral, Colombia ha desplegado diversas iniciativas para disminuir las brechas y fomentar una contratación más pareja. No obstante, en el país muchas de las mujeres no son trabajadoras activas, al menos para el sistema, pues se dedican a labores que no se remuneran económicamente, o simplemente no se catalogan como un empleo formal.

En contraste, las que hacen parte del mercado laboral mantienen un mejor ritmo de trabajo, siendo más productivas, al menos cuando ellas son las líderes; manejan su propio negocio o emprendimiento. Esto lo determinó Colombia Productiva, entidad del Ministerio de Comercio.

Las mujeres que tienen emprendimientos serían los más productivos. - Foto: Getty Images

A través de un análisis, determinó que las empresas lideradas por mujeres avanzan más rápido en sus esfuerzos para ser más productivas y sostenibles: “A partir de una muestra de 1.441 empresas lideradas por mujeres, y que han participado en programas para elevar la productividad empresarial, estas compañías con liderazgo femenino han logrado aumentos de productividad de 34,4 %, en promedio”.

Dentro de las recomendaciones de los analistas, se sugiere que los trabajadores mantengan la costumbre de seguir capacitándose. Esto no solo tendría beneficios en materia laboral, también ayudaría a bajar los niveles de estrés, pues estos conocimientos aumentan la confianza y el empoderamiento de los empleados.