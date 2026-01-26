Finanzas
Más allá del impulso: las decisiones que marcan un proyecto de vida
Conversaciones que antes quedaban en ámbitos cerrados hoy aparecen en foros y encuentros donde la idea de planear con más tiempo y menos impulso empieza a ganar terreno. Juan Felipe Castro observa este patrón de forma recurrente.
Siga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado
27 de enero de 2026, 1:05 a. m.
Juan Felipe Castro Foto: Juan Felipe Castro
Lea sin límites.Suscríbase desde
$199.000*Aplican términos y condiciones
Renovación anual automáticaCancela en cualquier momento