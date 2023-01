Ofrecen 500 becas para jóvenes que quieran acceder a primer empleo

La experiencia laboral continúa siendo uno de los mayores desafíos para los jóvenes que buscan empleo en Colombia. Este requisito, en la mayoría de los casos, es un factor que los excluye al momento de aplicar y/o solicitar un puesto de trabajo, generando restricciones en el acceso al mercado laboral para este grupo poblacional.

De acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), la tasa de ocupados en el país, para noviembre del año pasado, se ubicó en 57,4 %, lo que representa un alza de 2.3 puntos básicos respecto a igual periodo del 2021. Esto significa que 22.4 millones de personas se encuentran laborando. Mientras que en desempleo, la tasa se situó en 9,5 %, registrando una caída de 2 puntos porcentuales frente a noviembre del 2021 (11,5 %), por lo que 2,4 millones de colombianos no están trabajando.

Lo anterior es un panorama general del mercado laboral en el país, sin embargo, en lo que respecta al empleo juvenil, el reporte de la entidad estadística señala que de los 11 millones 352.000 jóvenes entre 15 y 28 años que tiene el país y que están en edad de trabajar, tan solo 5,1 millones se encuentran ocupados. De ese total de jóvenes que trabajan, 1.747 lo hacen por cuenta propia, esto con base en el informe del mercado laboral juvenil del trimestre móvil septiembre-noviembre de 2023.

Para María José Gómez, directora para Perú, Ecuador y Colombia de la Fundación Forge, organización con una trayectoria de más de 18 años en Latinoamérica en empleabilidad, el estado actual del mercado laboral para los jóvenes colombianos “es complejo por situaciones como la pandemia, las crisis económicas y la automatización del trabajo. Obstáculos que han limitado el acceso formal a un trabajo para muchas personas, especialmente para aquellos que están iniciando su vida laboral”.

Es por esta razón que la entidad informó que ofrecerá 500 becas como parte del programa ‘Tu Futuro’, enfocado en la formación en habilidades blandas de la mano de especialistas en empleabilidad, con el objetivo de fortalecer la empleabilidad de los jóvenes en el país.

“El lunes 16 de enero, abrimos convocatoria este 2023 para otorgar más de 500 becas en el país en donde podrán postularse personas entre 18 y 24 años con el objetivo de desarrollar habilidades blandas para la empleabilidad y así tener un desempeño mucho más eficiente en el mercado laboral. Además, hemos creado distintas alianzas en las que logramos ofrecer cursos y capacitaciones gratuitas enfocadas en conocimientos técnicos y digitales que son demandados actualmente por las empresas”, apuntó.

La Fundación Forge es una organización sin fines de lucro fundada en 2005, que ofrece formación en habilidades blandas a jóvenes en diferentes partes de América Latina. En Colombia, ha impactado a 700 jóvenes, que han podido acceder a oportunidades laborales en diferentes empresas del país. - Foto: Fundación Forge.

La Fundación Forge ha impactado en más de 700 jóvenes colombianos, vinculándolos de manera formal en empresas como Scotiabank, Cine Colombia, Falabella, entre otras. Una de las beneficiadas es Jennifer Aragón, quien manifestó que mediante el respaldo que tuvo de la entidad, pudo tener la oportunidad de acceder a su primer empleo.

“Yo era una persona muy tímida, en Forge me motivaron a confrontarme conmigo misma, me enseñaron a ver mis talentos, me ayudaron a crecer laboralmente, pero sobre todo personalmente. Forge me dio la oportunidad de alcanzar los sueños, hoy en día trabajo como asesora de atención al cliente en el Politécnico Internacional y también tengo la oportunidad de estudiar”, dijo.

Para acceder a esta convocatoria, que estará abierta hasta el próximo viernes 3 de marzo del presente año, los interesados en aplicar a las becas deberán cumplir los siguientes requisitos: tener entre 18 a 24 años de edad, contar con un dispositivo con cámara (Puede ser celular, tablet, computador), conexión a internet, haber culminado el bachillerato y tener ganas de trabajar en un empleo formal

Para iniciar el proceso, se debe completar el formulario de inscripción a las charlas informativas a través del enlace https://fondationforge.org/co/tu-futuro allí conocerán a detalle en qué consiste el programa y así postularse a las becas 100% gratuitas y 100% online.