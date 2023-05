Pilas a estas ferias de empleo que se llevan a cabo en Bogotá

Hasta el 29 de mayo se realizarán en Bogotá varias ferias de empleo en algunas localidades pues se tienen, pues se tiebeb más de 10.000 ofertas laborales disponibles.

Las ferias se encuentran en Engativá, en la Avenida Calle 72 # 110B – 13, de 9:00 a.m. a 4:00 p.m.; Suba, en la Carrera 143 # 132A – 45, de 9:00 a.m. a 4:00 p.m.; Kennedy, en la Carrera 74 # 42G – 52 Sur, de 9:00 a.m. a 4:00 p.m.; o San Cristóbal, en la Calle 37 Bis Sur # 2 – 81, de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.

En Bogotá hay oportunidades de empleo. - Foto: Guillermo Torres /Semana

También se encuentra en Chapinero, en la Calle 70 #9-32, de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.; y la localidad de Fontibón, en la Avenida El Dorado # 100 – 70, de 8:00 a.m. a 1:00 p.m, según destacó la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

La ciudadanía interesada en conocer y acceder a estas ofertas lo pueden hacer de forma gratuita y sin intermediarios a través de www.bogotatrabaja.gov.co.

La estrategia

La entidad explicó que con la estrategia Bogotá Trabaja se busca mejorar las oportunidades laborales de los habitantes en la capital que busca mejorar el acceso laboral de las personas en Bogotá a través de programas y proyectos que le permitan a la población con más barreras de inserción laboral, acceder a un empleo formal.

Desde este mes las personas puede acceder al registro en el Sistema de Información del Servicio Público de Empleo. - Foto: Getty Images

Dicha estrategia comprende una ruta de empleabilidad que ofrece servicios de formación pertinente que se ajustan a las necesidades del sector empresarial de la ciudad (TIC, bilingüismo, competencias socioemocionales, entre otras).

De igual formas, a través de los programas de Bogotá Trabaja como Empleo Incluyente, Pago por Resultados y Todos a la U, se hizo el relanzamiento de la Agencia Distrital de Empleo con nuevos servicios para la ciudadanía.

El objetivo es seguir fortaleciendo su estrategia territorial llegando a las diferentes localidades de Bogotá a través de las 17 Manzanas del Cuidado y una Unidad Móvil que facilitará el acceso de la ciudadanía a los cuatro pasos de la Ruta de la Empleabilidad en la capital del país.

La agencia de empleo

Desde este mes las personas puede acceder al registro en el Sistema de Información del Servicio Público de Empleo (Sise); o orientación para conocer las habilidades y competencias de cada buscador de empleo y brindarle herramientas para mejorar su perfil.

También está la Intermediación que permite unir a los buscadores de empleo con las vacantes disponibles, facilitando el encuentro entre las partes interesadas, y la remisión que permite a los empleadores conocer el perfil de todos los candidatos y seleccionar a las personas que mejor se ajustan a sus necesidades.

Poblaciones vulnerables

El objetivo es conseguir trabajo para los ciudadanos, especialmente para poblaciones vulnerables como mujeres, jóvenes, mayores de 50 años, migrantes, víctimas de la violencia y población en condición de discapacidad.

Se da orientación para conocer las habilidades y competencias de cada buscador de empleo y brindarle herramientas para mejorar su perfil. - Foto: Semana. Bani gabriel Ortega.

De esta manera, aquellos interesados en conocer y acceder a estas ofertas, lo pueden hacer de forma gratuita y sin intermediarios a través de www.bogotatrabaja.gov.co, entre otros, con el fin de mejorar las oportunidades laborales en la capital.