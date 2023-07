Pilas: estos son los trabajadores que no tendrán reducción de la jornada laboral

Actualmente, en la semana se desarrollan 48 horas en actividades laborales, siendo esto lo máximo que puede desarrollarse. A partir del 16 de junio se empieza a reducir ese periodo, pero no afectará a todos los colombianos.

Reducción de la jornada laboral no afecta el salario. | Foto: getty images

“No es perjudicial para aquellos empleadores que quieran acogerse de forma anticipada a la reducción de la jornada máxima, propuesta por la norma, y se recuerda que la reducción de jornada no implica una disminución salarial” , enfatizó la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez.

Esa reducción se hará mediante acuerdos del trabajador y el empleador, lo único que no se podrá hacer es seccionar la jornada. Una de las fórmulas que se pretendían, en principio, era reducir el tiempo diario, pero si, por ejemplo, una persona trabaja seis días a la semana, solo se reduciría en diez minutos el día de trabajo.

No todos los trabajadores se beneficiarán de la reducción de la jornada laboral. | Foto: Getty images

Reducción no aplica para todos los trabajadores

Aunque la noticia beneficia a una gran parte de los empleados, la ley señala, de manera explícita, a tres grupos de trabajadores que no verán esa reducción en la jornada. El sustento para esto es porque sus empleos no están amparados o regidos por el Código Sustantivo del Trabajo, o porque sus condiciones no alcanzan a ser las mínimas de los empleados formales.