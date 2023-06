Puntos claves para mejorar la equidad en el empleo colombiano

No todos los territorios en el país enfrentan las mismas barreras.

En Colombia, la tasa de desempleo general comparable para el último año se situó en un 13,7 %. No obstante, este dato no refleja la realidad de todas las poblaciones, ni de todos los territorios, pues, no todas se benefician de las oportunidades de empleo por igual, ni todos los territorios enfrentan las mismas barreras, por lo que se debe tomar mejores decisiones frente a los problemas priorizados en cada territorio a partir de información de calidad.

Un enfoque en Empleo Inclusivo que contemple las diferentes trayectorias de educación hasta el empleo y ponga la lupa sobre los desafíos que enfrenta cada territorio, permite superar las barreras a las cuales se enfrentan ciertas poblaciones para acceder y permanecer en el empleo. - Foto: Gabriela Alvarado - Semana

Ante esta situación, un enfoque de Empleo Inclusivo en el país permite superar las barreras a las cuales se enfrentan ciertas poblaciones para acceder y permanecer en el empleo; sin embargo, para que esto se dé son fundamentales los datos.

Según el Informe Nacional de Empleo Inclusivo (INEI), una herramienta relevante para visibilizar y comprender las barreras que existen de la educación al empleo por poblaciones, territorios y tramos, la Fundación Corona le apuesta a trabajar el empleo desde la mirada del empleo inclusivo; ya que este permite superar las barreras a las cuales se enfrentan ciertas poblaciones para acceder y permanecer en el empleo.

En Colombia, la tasa de desempleo general comparable durante el último año fue del 13,7 % - Foto: Foto: Twitter @AlcaldiadeMed

Puntos claves a tener en cuenta para un enfoque de Empleo Inclusivo en Colombia:

Entender y mapear el empleo por poblaciones y territorios:

A pesar de los esfuerzos realizados por gobiernos, sector empresarial y academia, los datos más recientes muestran que las tasas específicas de desempleo para poblaciones específicas son mucho más altas que la tasa nacional.

Para migrantes, alcanzan el 24 %, para jóvenes es del 21,5 %, para mujeres es del 18 %, para la población NARP, en donde se incluye a grupos Raizales, Negros, Mulatos o Afrodescendientes, es del 16,2 %, para la comunidad LGTBIQ+ es del 15,4 %; para las personas con discapacidad es del 125 % y los mayores de 55 años quienes después de la pandemia salieron del mercado laboral y les ha costado regresar, pues el 48,8 % de los hombres mayores de 55 años reportó, estar trabajando, mientras que, para las mujeres, el 68,8 % afirmó que su actividad principal son los oficios del hogar.

Estas mayores tasas de desempleo evidencian la existencia de poblaciones que enfrentan problemas específicos en la trayectoria educativa y labora, l que inciden incluso en condiciones de pobreza y movilidad social. Situación que se convierte en un desafío que debe abordarse para promover el empleo con enfoque inclusivo y así el desarrollo equitativo en el país.

Además, de la necesidad de tener la mirada poblacional, que permita proporcionar a cada una soluciones que aporten a su tránsito de la educación al empleo de manera satisfactoria, es necesario entender las particularidades de cada territorio, por ejemplo en Bogotá; la población que presenta los más altos niveles de desempleo e informalidad son los jóvenes, mientras que en el Área Metropolitana de Cali, 7 de cada 10 mujeres se encuentra en la informalidad.

Entender las diferentes dinámicas territoriales en el ecosistema de la educación y el empleo permitirá, determinar las acciones prioritarias para dar respuestas contundentes con propuestas que sean contextualizadas y respondan efectivamente a las realidades de cada territorio en particular.

Representantes y delegados de seis departamentos compartieron sus prácticas, aprendizajes y logros en el acceso a la justicia local. - Foto: Cortesía Programa de Justicia para una Paz Sostenible de USAID

Conectar los diferentes sectores del mundo educativo y laboral:

Para poder tener una perspectiva de inclusión en el mundo laboral, es necesario reconocer que para que una persona pueda emplearse, debe aprovechar el tránsito a través de 4 etapas, la educación media, la educación postmedia, en dónde incluimos cualquier tipo de educación técnica o para el trabajo; la intermediación laboral y finalmente llegar al mundo laboral.

Vincular las trayectorias desde la educación hasta el empleo, necesita conectar la visión de los empleadores, con la academia, para que desde ambos sectores puedan responder mutuamente a sus necesidades, garantizando que los programas educativos brinden las habilidades y conocimientos relevantes para las demandas del mercado laboral; pues en Colombia el 64 % de los empleadores no encuentra el talento que se está necesitando.

Capacitar y guiar a los intermediadores laborales y empleadores para fomentar la mirada de Empleo Inclusivo:

Aunque, se han realizado avances en la generación de herramientas e informes de orientación a los diferentes sectores para fortalecer el ecosistema del empleo en Colombia; todavía se requiere un apoyo institucional más sólido que fomente el empleo inclusivo desde los procesos de intermediación laboral; servicio que se ofrece para conectar a la población con las vacantes existentes.

En el mismo sentido, los empleadores, pues es necesario que cada uno de estos actores pueda contar con una mirada diferencial, y puedan saber cómo guiar u orientar a las poblaciones con características específicas, para que puedan ingresar y permanecer en el mundo laboral.

“Promover la sensibilización y la capacitación en las empresas para que entiendan la importancia y los beneficios de la diversidad y la inclusión laboral; implica fomentar la adopción de políticas y prácticas que eliminen los sesgos y las barreras injustas, y que valoren el talento y la experiencia de todas las personas, sin importar su origen, nacionalidad o cualquier otra característica personal”, indica Rafael Arias, Gerente de Educación y Empleo en Fundación Corona.