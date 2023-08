Qué miran en la hoja de vida los reclutadores y por qué es el primer paso para obtener una entrevista laboral

Una pregunta usual cuando se busca trabajo es cómo organizar la hoja de vida. Y no es para menos, el currículo debe ser lo suficientemente atractivo para acceder a una entrevista y, en el caso de redes sociales como LinkedIn, para llamar la atención de reclutadores.

Una buena hoja de vida es mucho más que tener la experiencia necesaria para ocupar un cargo: implica que esté organizada, que no sea demasiado extensa, que sintetice lo que más pueda la información relevante para quien la está ojeando, es decir, un probable empleador.

The Ladders , una compañía de los Estados Unidos, realizó un estudio para ver qué es lo primero que ven en una hoja de vida las personas a cargo de la selección de personas en las empresas. En la investigación participaron 30 reclutadores, analizados mientras revisaban los currículos durante dos meses.

No basta, sin embargo, con haber estudiado en compañías de renombre y en universidades reconocidas si en la hoja de vida no están lo suficientemente organizadas para leerlas sin dificultad, según The Ladders.