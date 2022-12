¿Qué tan tóxico es el ambiente laboral en Colombia?: esto piensa la gente

Retener a los empleados es una de las principales preocupaciones de las empresas hoy en día, luego de ver cómo el factor salarial ha dejado de ser una prioridad para sus trabajadores, luego de ser desplazada por aspectos como el bienestar emocional, la capacidad de crecimiento y formación profesional, y hasta el trato que recibe por parte de sus jefes directos, así como por la necesidad de una mejor retribución no monetaria.

Esto quedó demostrado en los resultados del estudio “¿qué tan felices son los latinoamericanos en su trabajo?”, dados a conocer este viernes -16 de diciembre- por la firma HubSpot, plataforma líder de CRM para empresas en expansión, según los cuales, seis de cada diez colombianos consideran que el ambiente laboral en las empresas del país no es sano.

Camilo Clavijo, Country Manager de HubSpot para Latinoamérica, explicó que hicieron este análisis con el objetivo de ayudar a las compañías colombianas a crecer mejor, con datos de valor que aporten a su desarrollo, contrarrestando problemáticas como la fuga de talentos y generando un ambiente en el que sus colaboradores se sientan más cómodos y aumenten su sentido de pertenencia.

Estrés laboral - Foto: Getty Images

“Estas investigaciones dan una guía sobre las oportunidades de mejora y puntos positivos, tener el panorama completo permite que las empresas crezcan y avancen. Por ejemplo, en esta ocasión, también encontramos que un 74 % de los encuestados considera que es feliz (42 %) o completamente feliz (32 %) en su trabajo.”, explicó Clavijo.

Entre los resultados que más llama la atención, se encuentra la respuesta a la pregunta “¿siente que su trabajo le permite tener un balance entre su vida personal y profesional?”, frente a la cual un 27 % contestó de forma negativa y un 73 %, por el contrario, sienten que su trabajo sí les permite tener este balance.

“Aunque vemos una tendencia positiva en este aspecto, aún existen oportunidades notables respecto a la creación de ambientes balanceados para los trabajadores en Colombia.”, señaló el vocero de HubSpot, quien agregó que “por cuenta de este desbalance, el 62 % de los encuestados considera que siente algún nivel de agotamiento físico y un 56 % siente algún nivel de agotamiento mental o emocional”.

Llama la atención que, de este grupo, un 26,7 % ha consultado a un profesional de la salud mental por causa de su trabajo y un 13 % siente que necesita hacerlo, pero no lo ha hecho. Así mismo se pudo saber que, en ocasiones, es la misma tecnología (potenciada por la pandemia) la que se convierte en un factor de estrés, situación conocida hoy como tecnoestrés, frente a la cual se debe prestar más atención.

Frente a esto último, Andrés Barrios, profesor asociado del área de Mercadeo, de la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes, señaló que la implementación de la tecnología puede llegar a generar incomodidad y preocupación. La no posibilidad de manejar la situación, para aquellos que no estaban familiarizados con ella, va desde lo más pequeño, como no saber cómo encender un dispositivo a cosas mayores, generando insatisfacción.

“Con la pandemia nos vimos obligados a convertirnos en personas digitales, lo cual trajo consigo temas como falta de recuperación en el estrés laboral, lo cual va ligado con el estrés de la tecnología”, explicó este académico.

De acuerdo con esta encuesta, dos de cada diez trabajadores se han sentido discriminados por su orientación sexual, raza, género, alguna discapacidad, posición religiosa o política, lo cual fue calificado como preocupante por Eduardo Ramos, director ejecutivo de la Cámara de Comercio LGBTI, quien sostuvo que este tipo de problemáticas deben empezar a recibir la atención que requiere.

“Es necesario avanzar en políticas que permitan ambientes seguros. En Colombia el tema de diversidad e inclusión ha tomado mucha fuerza, sin embargo, de las 220 empresas registradas en la Cámara de Comerciantes LGBT, solo 49 tienen una política de diversidad e inclusión y quienes no la tienen es porque no tienen conocimiento de cómo aplicarla”, afirmó Ramos.

Esta investigación también indaga sobre cómo el aislamiento y ahora la reactivación han impactado en el nivel de felicidad de los empleados colombianos y entregó datos que demuestran que la preferencia de las personas por trabajar 100 % remoto empieza a decrecer y solo un 20 % se siente más productivo trabajando siempre desde la casa.

Así, se ha convertido más en un mito la creencia de que las personas no quieren volver a la oficina. Por el contrario, un 28% prefiere estar permanentemente en la oficina y finalmente la tendencia parece decantarse por modelos híbridos de trabajo, en los cuales el 37% de los encuestados afirma sentirse más productivo.