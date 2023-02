Salarios de los altos ejecutivos en Colombia, dentro de los tres más altos de Latinoamérica, según estudio

Los altos ejecutivos colombianos no solo suelen tener formación en las mejores instituciones académicas nacionales e internacionales, sino que también tienen un perfil que se nutre de la trayectoria empresarial consolidando compañías centenarias y también varios unicornios.

En respuesta a un mercado laboral cambiante y dinámico, las posiciones de liderazgo en las empresas Latinoamérica se han ampliado más allá de los cargos tradicionales asociados a la gerencia, las finanzas, el talento humano o el mercadeo, priorizando áreas de la gestión de las organizaciones que antes pasaban desapercibidas.

Así lo dio a conocer el “Estudio de Remuneración 2023 Latam” de Page Executive. Temas como las preocupaciones por el bienestar de colaboradores y clientes, la ejecución de estrategias de responsabilidad social empresarial o la necesidad de gestionar grandes volúmenes de datos, marcan tendencia y han causado que puestos como “Chief Happiness Officer”, “Chief Sustainability Officer” o “Chief Data Officer” sean más comunes.

En Colombia es en dónde se ofrecen mejores salarios para las posiciones de Chief Financial Officer, Chief Operational Officer y Chief Technology Officer - Foto: Getty Images/iStockphoto

Según el estudio, para el caso de la región, las posiciones que más han ganado terreno son Chief Data Officer (50,9%), Chief Sustainability Officer (48,8%), Chief Strategy Officer (42,5%) Chief Customer Officer (25,2%) y Chief User Experience Officer (24,9%).

Este ranking, en el caso particular de Colombia, es liderado por los Chief Data Officer, Chief Sustainability Officer y Chief Strategy Officer.

La remuneración

Por otra parte, en lo que respecta con los salarios de los altos ejecutivos, el estudio evidenció que las remuneraciones que se pagan en el país suelen estar dentro de las tres más altas de la región para todas las posiciones evaluadas.

Paola Pulgarín, Senior Partner de Page Executive, aseveró al respecto que “sin duda, el talento colombiano destaca en la región y eso es algo que el mercado compensa a través de los salarios que se pagan para posiciones como CEO o Country Management”.

Los ejecutivos de Latinoamérica reciben, además del salario, diversos tipos de compensaciones asociadas a su rol que son muy muy valorada. - Foto: Getty Images

Aseveró que “los altos ejecutivos colombianos no solo suelen tener formación en las mejores instituciones académicas nacionales e internacionales, sino que también tienen un perfil que se nutre de la sólida trayectoria empresarial que ha producido compañías centenarias y también varios unicornios. En lo particular del cono sur del continente, en Colombia, es en donde se ofrecen mejores salarios para las posiciones de Chief Financial Officer, Chief Operational Officer y Chief Technology Officer”.

Compensaciones

De igual forma, los ejecutivos de Latinoamérica reciben, además del salario, diversos tipos de compensaciones asociadas a su rol que son muy valoradas, que las compañías utilizan como una forma de construir y mantener un sentimiento de pertenencia de cultura organizacional, de manera que los colaboradores afiancen su compromiso y se disminuyan los índices de rotación.

Cuando se indagó con los ejecutivos sobre las compensaciones, el 67,8% respondió que los beneficios son “importantes o muy importantes” al momento de aceptar un puesto directivo. Los más comunes son en un 92% seguro de gastos médicos; 70,9% seguro de vida; 52,7% auto de la compañía; 51,8% vales de comida; 48,7% vales de gasolina, entre otros.

Cuando se indagó con los ejecutivos sobre las compensaciones, el 67,8% respondió que los beneficios son “importantes o muy importantes” al momento de aceptar un puesto directivo. - Foto: Getty Images/iStockphoto

De igual forma, el estudio reveló las tendencias ejecutivas que los líderes corporativos valoran al interior de sus organizaciones, destacando el compromiso con el medio ambiente y la diversidad como los elementos que influyen en el compromiso de los colaboradores con las empresas.

De esta manera, el 74,6% de los ejecutivos colombianos mencionó que las acciones para alcanzar la igualdad de género por parte de la institución en la que trabaja inciden en su sentido de pertenencia con la organización, valor que se ubica en el 80% en lo que tiene que ver con iniciativas relativas a la protección del medio ambiente.