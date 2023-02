Trabajo sí hay: Ecopetrol abrió convocatoria para ocupar vacantes con sueldos de hasta $11 millones

Las personas que actualmente están buscando trabajo en el país, tienen una nueva oportunidad para participar de la convocatoria que abrió Ecopetrol para ocupar vacantes en diferentes puestos que tiene disponibles.

Los apasionados de la industria petrolera, la transición energética, la innovación y la sostenibilidad, y que quieran aportar sus conocimientos, se podrán postular a través de los links de la empresa.

De acuerdo con esta compañía, están en la búsqueda de profesionales en Ciencias Económicas, Ciencias Administrativas, Ciencias Sociales e Ingeniería. En algunos casos también se pide posgrado en Finanzas, Mercado de Capitales, Economía, Administración de Empresas, Matemáticas o Estadística.

Trabajo si hay: Ecopetrol abrió convocatoria para ocupar vacantes con sueldos de hasta $11 millones - Foto: Freepik

Uno de los requisitos para todos los puestos, es que quien aplique por la oferta laboral deberá ser residente en la ciudad de Bogotá. Asimismo, la empresa indicó que para el proceso de contratación no se necesita de intermediarios, y tampoco deberá consignar dinero por aplicar a las diferentes ofertas.

Las vacantes disponibles son: profesional de gestión, profesional integral de abastecimiento y profesional especializado en mercado de capitales.

Para la primera, buscan que un profesional en las áreas de las Ciencias Económicas, Ciencias Administrativas, Ciencias Sociales y Humanas, Ingeniería y/o carreras afines, con buen nivel de inglés y experiencia en analítica de datos, inteligencia artificial, automatización de procesos. Para postularse, debe ingresar haciendo clic aquí. El sueldo ofrecido es de $6′138.000, mediante un contrato a término indefinido.

Para la segunda vacante, la empresa petrolera busca profesionales en Ciencias Económicas, Ciencias Administrativas, Ciencias Sociales, Ingeniería y/o carreras afines. Deberá tener ocho años de experiencia comprobados y un posgrado en Gerencia de la Cadena de Abastecimiento, Logística de Abastecimiento, Administración de Negocios y/o afines. Para postularse haga clic aquí. El salario mensual de $11′571.000 y contrato a término indefinido.

Los interesados en postularse deberán hacerlo a través de los links proporcionados por la compañía. - Foto: Getty Images/Image Source

Mientras que para la tercera vacante, esperan la postulación de profesionales en Economía, Administración y Contaduría, Ingeniería, Matemáticas y Ciencias Naturales, Ciencias Sociales y Humanas; debe tener un posgrado en Finanzas, Mercado de Capitales, Economía, Administración de Empresas, Matemáticas o Estadística. Puede aplicar haciendo clic aquí, el salario mensual de $11′571.000 y ofrecen contrato a término indefinido.

Importantes empresas abren oportunidades de trabajo

En Colombia y en el extranjero hay algunas oportunidades de trabajo a las que se puede acceder. Por ejemplo, la Fundación Danny (Devoloping Aptitudes for a New Nation and Youth) dio a conocer que se necesitan 200 ayudantes de construcción en Hungría.

Los ayudantes de construcción seleccionados que cumplan todos los requerimientos de esta convocatoria contarán con empleo fijo, permiso de trabajo en Hungría por 2 años en la obra de la ensambladora que construye KIA cerca a Budapest.

Los ayudantes de construcción seleccionados que cumplan todos los requerimientos de la convocatoria contarán con empleo fijo. - Foto: ALEXANDRA RUIZ POVEDA

Dicho empleo tendrá un ingreso mensual de 1100 euros y alojamiento gratuito en habitación independiente dentro del campamento de trabajo, posibilidades de movilidad laboral a mediano y largo plazo.

Se requiere experiencia mínima de un año en construcción y conocimientos básicos de inglés.

Andrés Rodríguez, director general de la Fundación, aseveró que “en la gestión consolidamos alianzas con entidades internacionales que ofrecen vacantes laborales seguras y con proyección, con las cuales diseñamos programas que le brindan a los beneficiados la oportunidad de cumplir sus sueños teniendo la experiencia de conocer nuevas culturas y desarrollando aptitudes que los capaciten frente a los retos laborales a nivel global”.

Qué se necesita

Para acceder a la convocatoria se debe llenar un formulario de inscripción antes del 13 de febrero de 2023; entrevista para precisar los requisitos del programa de interés; firma del contrato y colocación, entre otros.

Las inscripciones estarán abiertas hasta el lunes 13 de febrero. Para mayor información se pueden ingresar a la web www.fundaciondanny.org telefónicamente en los números 300 5375517 y 312 6151880 o escribir a los emails info@fundaciondanny.org y becasysubsidios@fundaciondanny.org