Vivienda para invertir en rentas cortas y vacacionales crecerá en 2023, así funcionará el mercado inmobiliario

El turismo está experimentando un cambio revolucionario, gracias a la industria de rentas cortas y vacacionales, luego de un 2021 en donde llegó a estar valorado por un total de US$74.640 millones y se prevé se expandirá a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 5,3% entre 2022 y 2030, según un informe de Grand View Research.

El sector constructor en el 2023 crecerá gracias a la alianza estratégica con la industria de las rentas cortas y vacacionales - Foto: getty images

Asimismo, la consultora estima que hay más de 800 millones de turistas globales que utilizan plataformas de rentas cortas y vacacionales para hospedarse mientras recorren el mundo.

Los datos, no solo muestran una cara nueva del turismo, sino que también, se devela como una oportunidad de mercado que cada año toma más fuerza y que, a su vez, viene apalancando al sector constructor e inmobiliario gracias a que permite que más compañías orienten el desarrollo de sus edificaciones para ser espacios de hospedaje.

El sector de vivienda registró cifras históricas de unidades en construcción, ya que cerró con casi 360.000 unidades en proceso de edificación. - Foto: LEÓN DARÍO PELÁEZ SÁNCHEZ

“Con esto, también vienen modelos que buscan cambiar los tiempos compartidos con proyectos en los cuales los propietarios pueden comprar un inmueble y mientras no lo disfrutan, puede ser alquilado por la empresa profesional administradora por medio del pull de propietarios. De este tipo de proyectos, ya tenemos varios, uno de ellos es la construcción de más de 220 apartamentos en Cartagena, dentro de un complejo premium con campo de Golf”, destacó Xavier Cárdenas, CEO de la startup Wellcome.travel.

Cabe señalar que el año pasado en el país, el sector de vivienda registró cifras históricas de unidades en construcción, ya que cerró con casi 360.000 unidades en proceso de edificación, lo que representó un 44% más que el promedio entre 2016 y 2019, según cifras de la Cámara Colombiana de Construcción.

Y si bien, para muchos de los colombianos estos espacios se han convertido en su hogar, es indudable, que para otros los inmuebles son un activo refugio que genera una rentabilidad y se valoriza a largo plazo, por esa misma razón, es que actualmente varios de los proyectos inmobiliarios son construidos y se ofrecen con la posibilidad de que las viviendas puedan ser subidas en plataformas como Airbnb, Booking, Vrbo y gestionadas por startups que tienen presencia en Colombia.

Según expertos en el sector inmobiliario, lo interesante y la oportunidad que encuentra ahora el sector en el mercado, es que genera ingresos promedio por usuario en el sector de alquiler vacacional a nivel mundial de US$117.90. No obstante, la cifra podría ser aún mayor, e incluso especialistas del sector afirman que podría superar un 35% las rentas convencionales.

Las participaciones en propiedades comerciales se pueden realizar en montos bajos de dinero a través del blockchain. - Foto: iStock

“Dentro de este panorama, el número de personas que adquieren una segunda vivienda ha crecido exponencialmente y es ahí donde surge la necesidad de convertirlo en un ingreso, y no en un gasto, mientras no es habitable, llevando a las firmas inmobiliarias a ampliar el número de obras, haciendo que se multipliquen los espacios”, dijo el CEO, quien añadió que la recomendación que puede dar en estos momentos es que si esa es la idea de las personas, pueden adquirir lugares en destinos que no sean tan estacionales, “pues tendrá momentos en los que sus ganancias son aún más grandes que arrendar su propio apartamento de manera tradicional y fija”.

Los análisis de esta industria han demostrado que sin duda ha sido y será uno de los jalonadores del sector constructor e inmobiliario en el 2023, gracias a que las herramientas digitales y los nuevos hábitos de consumo promueven un impacto en las nuevas generaciones.