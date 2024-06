Conozca lo que la moda sostenible hace para salvar el planeta

X.V.: Trabajamos con residuos de muchas industrias. Por ejemplo, con Natura trabajamos con papel de revistas, con Cemex con los filtros de mangas y con Bavaria con las carpas de los camiones. T ransformamos residuos huérfanos que no tienen una cadena de reciclaje establecida y creamos nuevas cadenas de valor.

X.V. : Este es el momento porque estamos en un sobregiro ecológico al consumir más recursos de los que la Tierra puede regenerar. Invertir en moda sostenible es invertir en el futuro y asegurar que las decisiones de hoy no comprometan el mañana.

X.V.: Veinte años de experiencia trabajando desde el diseño y la innovación para la economía circular, me dan una visión 360 desde mi papel como emprendedora, al conocer todos los retos y los desafíos de lo que significa, desde las empresas, hacer productos sostenibles. La economía circular muchas veces maneja términos que la gente utiliza sin entender y sin saber cómo aplicarla. Yo los he aplicado todos durante estos 20 años y conozco muy bien la terminología y los conceptos, lo que me hace una persona con experiencia para brindar más conocimiento a diferentes empresarios.