El reto de volar más alto: conozca la ‘ruta’ del aeropuerto El Dorado para consolidarse como el gran “hub” de las Américas

El Dorado enfrenta su hora crucial. Convertirse en el hub de las Américas no solo es una meta ambiciosa, sino una necesidad estratégica para Colombia. Con más de 45 millones de pasajeros en 2024, y liderando el transporte de carga en la región, el aeropuerto de Bogotá es hoy el principal nodo aéreo del país y un actor protagónico en América Latina. Pero mantener esa posición –y aspirar a más– implica enfrentar desafíos estructurales, operativos y urbanos que amenazan su capacidad futura.

En el foro ‘Bogotá y El Dorado: ¿listos para ser el hub de las Américas?’, organizado por Foros Semana el pasado 21 de mayo, expertos, autoridades y representantes del sector analizaron el presente y el futuro de esta terminal estratégica. Las conclusiones fueron claras: hay avances significativos, pero también urgencias que deben atenderse si se quiere evitar el colapso operativo, mejorar la experiencia del pasajero y consolidar una conectividad de talla mundial.

Bogotá y su deuda histórica

El alcalde Carlos Fernando Galán fue directo al señalar una de las principales fallas: “Lo que pasa con El Dorado es un error histórico que ha tenido Bogotá con el aeropuerto. Siendo una terminal que ha crecido en importancia a nivel internacional y que nos permite ser una región mucho más competitiva, en cierta forma la ciudad y el gobierno de la ciudad le han dado la espalda a este aeropuerto. No han trabajado conjuntamente”, aseguró.

Actualmente, por ejemplo, no existe una ruta de TransMilenio directa al aeropuerto, lo que refleja la falta de integración en movilidad y planeación urbana. Para corregir ese rezago, la administración distrital avanza en el nuevo programa Bogotá Ciudad Aeropuerto, una hoja de ruta que busca transformar el entorno aeroportuario en un motor económico, logístico y de desarrollo urbano.

Según el mandatario capitalino, el Distrito trabaja en dos actuaciones estratégicas clave: una en Engativá (393 hectáreas) y otra en Fontibón (539 hectáreas), con mejoras en infraestructura vial como la calle 63 y la calle 13. “Ya se ha avanzado en la calle 63 o Avenida José Celestino Mutis. Y nuestra meta es entregar este mismo año. Eso jugará un rol muy importante en lo que será la actuación estratégica de Engativá”, añadió. En cuanto a la calle 13, anunció que las obras también tendrán un efecto positivo en el plan distrital.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, durante su intervención en el Foro Bogotá y El Dorado: ¿listos para ser el "hub" de las Américas. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

“Bogotá tiene que seguir trabajando para que esos recursos que le entran por la sobretasa aeroportuaria para inversiones alrededor del aeropuerto se aprovechen y se conecten con las actuaciones estratégicas”, sostuvo durante el foro.

Optimizar la capacidad

Pero, más allá de la articulación territorial, uno de los temas más urgentes es la capacidad operativa del aeropuerto. Como lo explicó Ángela María Orozco, exministra de Transporte, el verdadero cuello de botella no está en los acuerdos bilaterales o el número de aerolíneas, sino en la infraestructura física y los procedimientos de operación.

“El indicador clave es la cantidad de aviones que pueden aterrizar y despegar por hora. Si esa infraestructura no se fortalece, es como tener cielos abiertos, pero sin poder aterrizar”, advirtió.

Orozco también destacó la necesidad de disminuir los tiempos de conexión, elemento esencial para cualquier hub. “Lo que quiere un pasajero es una escala rápida, sin pasar por múltiples controles o trámites duplicados. Si no hacemos eso eficiente, perdemos competitividad”, afirmó.

Ángela María Orozco, exministra de Transporte. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

A esta opinión se sumó Naudia Wilches, subdirectora de turismo receptivo de Anato, y recalcó: “Si los turistas internacionales se encuentran con filas eternas, desmejoramos la experiencia”.

El potencial ya es una realidad

A pesar de las dificultades, El Dorado ya se posiciona como líder regional. Según Francisco Ospina, exdirector de la Aeronáutica Civil, Bogotá superó en 2023 al aeropuerto Benito Juárez, de Ciudad de México, en número de pasajeros individuales, y se consolida como el principal centro de carga aérea de América Latina, con más de 810.000 toneladas movilizadas al año.

“Bogotá sí es un hub aéreo, es el cielo que une a las Américas”, afirmó Ospina. Y no es solo una frase retórica. En los últimos cinco años, la conectividad aérea en Colombia ha crecido 37 por ciento y los pasajeros con destinos internacionales se duplicaron, superando el 100 por ciento de crecimiento.

La ubicación geográfica de Bogotá, su rol como destino de negocios y su robusto mercado doméstico la convierten en un centro de conexión natural.

Francisco Ospina, exdirector de la Aeronáutica Civil y expresidente de la ANI. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

Referentes y realidades distintas

No obstante, comparar a El Dorado con otros referentes regionales como Lima, Ciudad de Panamá o el nuevo aeropuerto de México requiere considerar las particularidades de cada caso. Como lo explicó la exministra Orozco, cada uno responde a contextos demográficos, geográficos y económicos diferentes.

“El año pasado, Bogotá fue el aeropuerto de mayor tráfico individual de América Latina, incluido México. Pero no lo es si uno suma los dos aeropuertos que tiene México, el antiguo y el nuevo. Son 133 millones de habitantes y tiene todo el sentido. Me parece importante saberlo porque sí creo que es un error sentarse a competir con países como México o Panamá”, explicó la exministra.

Mientras Lima tiene un mercado doméstico limitado, Panamá depende casi por completo del tránsito internacional. En contraste, Bogotá combina un mercado interno sólido con un creciente tráfico internacional. Este equilibrio, si se gestiona bien, podría ser su mayor fortaleza. Pero también implica mayor presión sobre la infraestructura existente.

El reto de evitar el colapso

Paula Bernal, presidenta de Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) en Colombia, señaló que “El Dorado es un aeropuerto catalogado nivel tres en congestión, eso implica que hay una restricción en la infraestructura versus la demanda que tiene, y por esa razón las operaciones de despegue y aterrizaje tienen que manejarse por slots, unas franjas horarias muy específicas para organizar la operación. En una terminal así, la capacidad es clave. Determinar cuántos aviones pueden despegar y aterrizar allí es una decisión de la mayor relevancia no solo para Bogotá, sino para el país”, explicó.

Por su parte, Frederico Pedreira, CEO de Avianca, destacó la urgencia de implementar varias mejoras para que este aeropuerto siga creciendo y siendo competitivo, pero a su vez pueda ofrecer una operación estable.

De izquierda a derecha: Frederico Pedreira, CEO de Avianca; Paula Bernal, presidenta de IATA Colombia y Francisco Ospina, exdirector de la Aeronáutica Civil y expresidente de la ANI. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

“Sabemos que hay un estudio de capacidad de la IATA con una recomendación de operaciones diarias, que son 68 y que, con algunas mejorías, podríamos llegar a asumir muchas más, pero muy pocas de esas medidas fueron implementadas y necesitamos acciones ya. Además, si tenemos un buen día en el aeropuerto sin lluvias y sin viento, la operación aguanta, pero desafortunadamente esa no es la realidad. La temporada de lluvias en noviembre fue un desastre. Avianca tenía 60 vuelos cancelados”, advirtió el líder de la aerolínea más antigua del país.

Asimismo, para Juan Esteban Villa, presidente de la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles (Acdac), es urgente mejorar la infraestructura actual. “Desde la perspectiva de los trabajadores y pilotos, lo que no puede esperar es la mejora en los sistemas de información de navegación aérea. El radar de superficie no funciona, hay restricciones en inmigración y las aproximaciones están limitadas. Solo algunos pilotos pueden operar con eficiencia cuando se cambia la trayectoria hacia la ciudad. Además, El Dorado solo cuenta con un sistema ILS categoría 1 y, a veces, ni siquiera tiene aproximaciones satelitales. Colombia tiene gran potencial turístico, pero no se ha explotado porque el transporte no es eficiente”, advirtió.

Soluciones en marcha y por activar

De acuerdo con Paula Bernal, algunas de las propuestas para que el aeropuerto capitalino optimice su capacidad operativa incluyen mejoras en los procesos de check-in, reducción de tiempos en pista y aterrizajes simultáneos. En cambio, para el CEO de Avianca, las posibles soluciones no solo pasan por ejecutar las 23 mejoras propuestas por la IATA, sino también en seguir invirtiendo en capital humano fundamental como en controladores aéreos y trabajar de manera más articulada entre los diferentes actores del sector para lograr estas mejoras en el aeropuerto.

De igual manera, Ilva Restrepo Arias, especialista en temas aeronáuticos, coincidió: “El proyecto de El Dorado Max puede duplicar la capacidad en diez años o más, pero si no mejora la operación, no se optimiza la conectividad. Los ILS de las pistas no están en categoría 3 y el radar de superficie es intermitente. Hay que estandarizar procesos, monitorear slots, integrar sistemas como Slots, Harmony y ACDM, y priorizar la aviación regular sobre la general. Establecer horarios pico sin vuelos de aviación general mejoraría mucho la eficiencia”.

Desde el sector público y privado también se estudian varias estrategias. Por un lado, el fortalecimiento del sistema vial que rodea al aeropuerto, como ya lo impulsa la Alcaldía de Bogotá. Por otro, la necesidad de revisar la estructura tarifaria y los incentivos a aerolíneas y operadores para que usen El Dorado como punto de conexión regional.

Además, se discuten soluciones tecnológicas para mejorar el tránsito interno de pasajeros, con controles migratorios más ágiles y procesos de embarque más eficientes.

La exministra Orozco sugirió incluso la posibilidad de implementar nuevas formas de gestión del espacio aéreo, optimizando rutas y turnos de despegue y aterrizaje.

Una oportunidad para el país

Convertir a El Dorado en el hub de las Américas no es solo un objetivo aeroportuario: es una apuesta nacional. Significa atraer más turistas, facilitar el comercio internacional, conectar las regiones del país, impulsar el crecimiento económico y posicionar a Colombia como un actor clave en la región.

En este sentido, Felipe Gutiérrez, gerente general de Clic Air, explicó que la meta no es solo atraer turistas, sino generar desarrollo regional: “Queremos crecimiento económico en las regiones, pero hoy no estamos brindando un buen servicio. No solo hay que pensar en el corazón, sino en las arterias”.

De izq. a der.: Gilberto Salcedo, exdirector de ATAC; José Andrés Duarte, presidente de Cotelco; Naudia Wilches, subdirectora de Turismo Receptivo de Anato; Erika Zarante, CEO de Latam Colombia, y Felipe Gutiérrez, gerente General de Clic Air. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

Entre tanto, Erika Zarante Bahamón, CEO de Latam Colombia, advirtió que “la capacidad actual de El Dorado está limitando las posibilidades de crecimiento” e hizo énfasis en articular mejor este aeropuerto con los demás del país. “Tenemos que buscar la integralidad aeroportuaria para que el turismo llegue a otro nivel”, dijo.