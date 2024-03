¿Por qué marchan los pacientes? Estas son sus preocupaciones frente a las propuestas del Gobierno Petro

A esto se suman, las preocupaciones de los pacientes que expresan su inconformidad con el articulado porque no resuelve los problemas estructurales del sistema de salud. “Es una reforma económica que busca quedarse con la plata y la contratación para prestar este servicio que es un derecho de todos”, escribió Denis Silva, vocero de la Asociación de Pacientes Colombia en su cuenta de X.

En la mesa técnica sobre ‘Experiencia del paciente’, Diego Gil, director de la Federación Colombiana de Enfermedades Raras (Fecoer), alertó que “las preocupaciones son reales y legítimas, no son mitos, pues el Estado ha demostrado históricamente ser ineficiente en la administración de los recursos como sucede hoy”, resaltó.

Gil considera que no hay certeza de la suficiencia de recursos y el cálculo de la Unidad de Pago por Capitación (UPC). “Aún no se cuenta con un análisis de viabilidad financiera y no se habla de generación de nuevas fuentes de recursos, lo cual es indispensable para cubrir los esquemas de atención de los pacientes”.