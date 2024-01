A ‘Chichila’ Navia le preguntaron por supuesto divorcio y aclaró cómo está su relación con Santiago Alarcón

Allí un usuario que no soportó quedarse con la duda, le preguntó al respecto haciendo una afirmación que no le agradó nada a la actriz, recordada por sus actuaciones en producciones como ‘La Baby Sister’, ‘La vuida de la mafia’, ‘Marido a sueldo’, ‘El ultimo matrimonio feliz’, ‘Pa’ quererte’, entre muchas otras, por lo que habló sobre las rupturas amorosas con seriedad y sorprendió a más de uno con su respuesta.

Con el objetivo de adelantarse a quienes probablemente no iban a creer en su aclaración, ‘Chichila’ Navia optó por voltear la cámara de su celular y mostrar a su esposo viéndola mientras hacía una cara graciosa, de pie y vestido de negro. “Me está mirando en este momento [risas]… Ahí está mi ‘arremuesquito’, yo no me he separado, para nada”, concluyó la actriz.