Actores colombianos que votaron por Petro reaccionan a “fraude” de Maduro en Venezuela; otros guardan silencio

“Aquí mi arrogante opinión de ciudadana. Tener un gobernante por tantos años no es revolucionario. Creo más bien en un proyecto político que vaya más lejos y que se renueve con otras personas, otros líderes. Falta comprobar si reelegir a Maduro fue lo que la sociedad venezolana realmente escogió” , escribió De Francisco.

No puede ser. Se sabía. Pero yo guardaba la esperanza.

No obstante, algunos artistas colombianos, que han mostrado su simpatía con el actual gobierno, como Julián Román, Fabio Rubiano y Mario Muñoz, entre otros, no se han referido con respecto a la compleja situación que atraviesa Venezuela.

Aunque no se ha pronunciado oficialmente, el actual director de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar, reveló este lunes cuál es la primera postura del presidente Gustavo Petro frente a los resultados de los comicios en el vecino país. Además, puntualizó que todavía no se puede hablar de un fraude electoral.

“Primero, tienen que hacer el recuento de los votos para poder hablar de fraude. Si no hay un recuento voto a voto y mesa a mesa, no se puede hablar de que hubo o de que no hubo fraude. Debe haber un recuento de los votos uno a uno en presencia de delegados internacionales”, explicó inicialmente.