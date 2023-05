Aida Bossa vivió fuerte agresión en El Campín: “Me jalaron el pelo”

La actriz y cantante Aída Bossa reveló el espantoso momento que vivió en su primera visita al estado Nemesio Camacho El Campín. En sus redes sociales contó que fue por primera vez al estadio para acompañar a su esposo Julio César Herrera, quien es hincha de Millonarios.

Bossa relató -este sábado- para el programa Bravissimo que sufrió agresiones por parte de los hinchas de Santa Fe. Como reveló, los hechos se dieron en medio de un clásico Millonarios vs. Santa Fe, y esto se dio porque su esposo se equivocó de entrada e intentó ingresar al estadio por donde se ubican las barras bravas del equipo ‘cardenal’.

“Fue terrible, me jalaron el pelo en el estadio. Julio César se equivocó y se metió por donde estaba la barra de Santa Fe, llegamos allá y cuando yo veo ese poco de gente roja, empezaron a decirle ‘Freddy, lo veo mal’; Freddy, por el personaje de ‘Betty, la fea’”, dijo.

La artista señaló que unas aficionadas de Santa Fe le jalaron el cabello sin motivo aparente, hecho que le hizo prender las alarmas, pues llegó a pensar que la situación iba a pasar a mayores. Sin embargo, contaron con la fortuna de encontrar algunos hinchas de Millonarios, quienes los defendieron, evitando que sucediera algo mayor.

“Unas peladas que estaban ahí me jalaron el pelo. Yo dije que acá algo iba a pasar, pero de la nada salieron como cinco hinchas de Millonarios y nos defendieron… Allá se quedó el pelero”, dijo jocosamente.

Bossa aprovechó el espacio para dejar una reflexión sobre los sucesos, pues señaló que esos son los detalles que desencantan del fútbol. Además, precisó que no entendía por qué había personas que no podían disfrutar la pasión del espectáculo sin violencia.

“Esas son las cosas que no me gustan del fútbol, es un deporte. Por qué no lo pueden disfrutar de forma pacífica. Esas son de las cosas por las que no puedo con el fútbol”, finalizó.

Actriz de ‘Betty, la fea’ sufrió fuerte accidente que la llevó al hospital; el dolor casi la hace desmayar

Yo soy Betty, la fea se convirtió en una de las telenovelas más famosas y recordadas de la televisión colombiana, debido al impacto que tuvo en millones de personas. Su reconocimiento se expandió por el mundo, al punto de que se sacaron varias versiones y adaptaciones en distintos países e idiomas.

Este proyecto, creado por Fernando Gaitán, conquistó con su ingenio, sus chistes, su humor y su drama, llevando a una protagonista, poco usual, a tener situaciones inesperadas. La producción no solo dejó escenas únicas, sino que también catapultó a un elenco a ser amado y admirado por los espectadores.

Escena de 'Yo soy Betty, la fea' cuando Betty aceptó la presidencia de Ecomoda. - Foto: Youtube RCN

Este fue el caso de Estefanía Gómez, intérprete de Aura María, quien se ganó el corazón de sus fieles fanáticos con la belleza, talento y preparación que mostró a lo largo de las grabaciones. La celebridad cautivó con su estilo y personalidad, trasladándose a escenarios como Instagram, donde más de un curioso quiso saber detalles de su vida personal.

Recientemente, la artista de Betty, la fea llamó la atención de sus seguidores con un particular video en el que plasmó un accidente que sufrió en una de sus extremidades. La colombiana relató un poco de su experiencia, mencionando que terminó lastimándose el tobillo.

“Gracias a todos los que me han preguntado qué me pasó. Aquí ando con mis amigas las muletas y enyesada. Me pasó lo que no tenía que pasar cuando uno se pregunta por qué pasa en este preciso momento”, comentó al inicio del clip.

Estefanía Gómez - Foto: @estefigomez11

“Yo estaba en Bogotá y mi abuela se enfermó, por lo que tenían que operarla. Yo, por eso, viajé a Pereira y cuando me iba a subir al taxi se me dobló el tobillo… Eso me dolió horrible, casi me desmayo del dolor tan impresionante, casi me vomito...se me fue pasando”, comentó.

No obstante, aprovechó la publicación para mencionar el procedimiento que recibió en el centro médico, puntualizando que estaría con muletas y vendas por un tiempo mientras mejoraba.

“Fui a la clínica, me hicieron radiografía y resulta que tengo esguince de tobillo, ando con muletas y con una férula”, agregó.