Aitana reaccionó nerviosa ante pregunta sobre su nuevo amor y Sebastián Yatra: “No me lo puedo creer”

Aitana reaparece tras ser sorprendida en actitud cómplice en Ibiza con el modelo y empresario Biel Juste, con el que está viviendo un verano especial y con el que habría recuperado la sonrisa tras su reciente ruptura con Sebastián Yatra.

Días después de romper a llorar en pleno concierto al cantar el tema que compuso con el colombiano, ‘Akureyri’, y activar todas las alarmas respecto al fin de su relación con el cantante de ‘Vagabundo’ al pedir a sus fans que no permitieran nunca que nadie les dijera que nada es para siempre, Aitana ponía rumbo a la isla pitiusa para olvidarse de su ruptura en compañía de sus mejores amigas.

Sebastián Yatra publica foto que confirmaría su relación con Aitana y la borra segundos después | Foto: Instagram @sebastianyatra y @aitanax

Y fue precisamente en la noche ibicenca donde se reencontró con Biel, con el que fue relacionada después de pasar Nochevieja juntos en Costa Rica. Aunque se rumoreó que el modelo podría ser el nuevo amor de la catalana tras su ruptura en noviembre de 2023 con Yatra, éste desaparecía de la ecuación cuando la pareja se reconcilió el pasado marzo.

Pero sus caminos han vuelto a cruzarse este verano en Ibiza y parece que se han convertido en inseparables, puesto que el atractivo modelo ha sido pillado conduciendo el coche de Aitana y abandonando la casa que la cantante ha alquilado en la isla para disfrutar de sus vacaciones.

Una incipiente historia de amor que sin embargo se resiste a confirmar por el momento, quizás esperando a que esta se consolide para hacerla pública. Europa Press ha sorprendido a la triunfita comprando un helado en un céntrico supermercado de Ibiza y, mezcla de timidez y de vergüenza, ha dejado claro que no va a decir nada sobre su relación con Biel.

“No me lo puedo creer” ha exclamado al ver a las cámaras, tapándose la cara con el bolso en un intento un poco absurdo para que no le preguntasen por su nuevo romance. “No, no, no” ha añadido, evitando confirmar si hay algo entre ella y el modelo catalán.

Sebastian y Aitana | Foto: Instagram @aitanax @sebastianyatra

Esquiva, Aitana se ha dirigido a su auto a paso rápido haciendo oídos sordos a las preguntas y tampoco se ha pronunciado sobre los rumores de relación entre Sebastián y Bu Cuarón -hija del director mexicano Alfonso Cuarón- señalada como la tercera en discordia en su ruptura con el colombiano.

¿Quién es Bu Cuarón, la mujer con la que estaría saliendo Sebastián Yatra?

Luego de que Aitana deleitara a sus fanáticos con los reconocidos temas, se pronunció en tarima y dio ciertas luces que indicaban una ruptura amorosa: “Hay momentos enla vida que los vives tan intensamente y lo quieres tanto y todo es tan increíble... pero a veces termina, a veces se acaba y no pasa nada. No permitas nunca que nadie te diga que nada es para siempre, porque muchas cosas pueden ser para siempre. La familia es para siempre, los amigos son para siempre y ustedes van a ser para siempre”, dijo mientras no podía contener las lágrimas.

La mujer, que hasta este momento es considerada como la tercera en discordia entre la relación del colombiano y la española es hija del admirado cineasta Alfonso Cuarón y de la actriz italiana Annalisa Bugliani, incluso, tiene por madrina a la actriz Salma Hayek.

HOLLYWOOD, CALIFORNIA - MARCH 12: (L-R) Olmo Teodoro Cuaron, Alfonso Cuarón and Tess Bu Cuarón attend the 95th Annual Academy Awards on March 12, 2023 in Hollywood, California. (Photo by Mike Coppola/Getty Images) | Foto: Getty Images

A la fecha, Cuarón es una reconocida cantante que empezó desde muy pequeña a explorar todo el lado creativo y musical, incluso a los cuatro años profundizó más en aprender violín y guitarra, pero años más tarde se centró en la composición de sus propias letras.