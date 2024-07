¿Sebastián Yatra y Aitana están esperando su primer hijo? Se habrían delatado en Instagram

“Aitana y Sebastian mi dupla musical favorita. Han hecho una belleza de canción. Nunca una canción me ha emocionado tanto”, “Pensé que habían terminado, qué canción tan increíble, como todo su trabajo”, “Ay no, ¿qué es esto? me encanta” y “Lo más increíble, romántico, dulce y asombroso que he visto en mucho tiempo. Me encantan. Me encanta todo. Felicitaciones por esta hermosa canción”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en el video.