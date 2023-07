Akapellah lanza fuerte pulla a Residente por mencionarlo en su ‘tiraera’ a Cosculluela

Las frases que Residente le dedica a su colega boricua son incendiarias y de un calibre alto, pues no solo lo denigra como cantante, sino que le rememora el proceso legal que el artista tuvo que enfrentar por supuesto maltrato doméstico, lo que ha hecho que dicho tema resuene por todas las redes sociales en la mayoría de los países hispanohablantes.

“Quiere ser bichote y al mismo tiempo sacerdote… Está confundido el amigote… Lee la Biblia, pero le pega a su mujer por el cocote… Con su religión inventada… Le pega a mujere’ embarazada’... Las restrella contra el suelo… Por más que reces, los puercos como tú no van al cielo” , son algunas de las estrofas dedicadas a al reguetonero puertorriqueño, quien hasta el momento no se ha pronunciado al respecto.

Pero hay otro artista urbano latino que también aparece en estas rimas y por el contrario sí pegó el grito en el cielo al escuchar su nombre en Bajo y batería . Se trata del rapero venezolano Akapellah , quien no solamente recurrió a las redes sociales para irse contra la ‘tiraera’ de Residente, sino que se puso en la tarea de escribir su propio tema en el que debate uno a uno los puntos en los que el boricua dice ser superior a todos sus colegas raperos y cantantes urbanos.

“Si los pongo a lloriquear solamente cuando opino, imagina el zaperoco que se forma si les tiro… Yo llevó años pagándome mi comida y a mí una mención tuya no me va a cambiar la vida”, empieza a escucharse en el rap del venezolano llamado Residente - No eres rapero, que ya cuenta con más de 927 mil visualizaciones en YouTube.