Guillermo Vives se destapó con Eva Rey sobre la pelea que tuvo con su hermano, Carlos Vives

Desde hace varios días Carlos y Guillermo Vives han comentado en entrevistas y redes sociales que no mantienen ninguna relación. Fue Guillo quien se pronunció a través de sus redes sociales para hablar de lo que había sucedido.

Foto: Carlos Vives y Guillermo Vives.

“Hola amigos. Quiero informarles que ya no hago parte de Gaira Café. Fueron 22 años de intenso trabajo, solo me resta desearle buena suerte y éxitos”, fueron sus palabras en el post de Twitter de ese momento.

Ante la noticia, Guillo recibió muchos comentarios de sus seguidores, quienes le decían que no se preocupara que todo iba a estar bien. “Espero que vuelvas a tener tu propio negocio y poder conocerlo. Bendiciones”, “Ánimo, Guillo. La justicia divina premiará el corazón puro y verdadero” y “Cada día admiro más tu carisma y talento... Bendiciones para ti y tu bella familia”.

Guillo participó en la producción de RCN Café, con aroma de mujer y en el programa Buen día, Colombia, del mismo canal. Allí habló sobre la relación con su hermano y sobre Gaira.

“Ya yo no soy dueño de Gaira... Yo vendí mi parte”, respondió Guillo a Ana Karina Soto en el programa Buen Día Colombia. “Me encantaba Gaira, pero mejor no hablemos de ese tema. Yo no hablo de ese tema… De Gaira no vamos a hablar”, dijo.

Las razones exactas no fueron reveladas por el famoso, pero no sorprendió mucho a los seguidores, pues desde hacía meses se había conocido que existía un conflicto familiar. Tanto así que tiempo atrás el actor aseguró que había una persona intentando dividir a los Vives.

Guillermo Vives. Foto tomada de Instagram: @guillovives

“Ya es de la familia Vives Vásquez, ya no pertenece a la familia Vives Restrepo, como era antes”. Guillo explicó que el sitio ya no pertenece a los Vives Restrepo, sino a los Vives Vásquez, debido a que el cantante de la Bicicleta ya no comparte la sociedad con los Vives, sino con su esposa, la exreina Claudia Elena Vásquez.

Las indirectas y declaraciones vienen y van, y los dos han dado a conocer su visión del conflicto familiar. Guillermo Vives avivó la llama del conflicto con una declaración a través de una entrevista con la española Eva Rey.

En lo que dio a entender en medio de la charla es que la enemistad continúa y que no ve una reconciliación cercana, pues hasta problemas tuvo con Claudia Helena Vásquez, la esposa de Carlos Vives.

”¿Sigues sin hablarte con Carlos?”, le preguntó Eva a Guillermo Vives. A lo que él respondió: ”Sigo sin hablarme con Carlos”.

”¿Te da tristeza?”, inquirió Rey. Y la respuesta de Guillo fue: “No”.

”¿Crees que te volverás a hablar con él?”, preguntó la periodista. Entonces, él aseguró: ”De pronto, si me lo encuentro ‘quihubo’, pero no, yo creo que él no me encuentra, donde me vea... sale corriendo donde me vea. Es muy difícil encarar la vida, a veces las realidades son muy difíciles enfrentarlas”, respondió.

Con la respuesta obtenida, Eva Rey quiso cerrar el diálogo indicando lo siguiente: “Cuando me dices eso, es porque él tiene claro que de pronto quien la cagó fue él”. Ante esto, Guillo respondió entre risas: “No sé, yo creo que sí”.

Guillermo Vives, fue dueño de Gaira Café. Foto: Karen Salamanca | Foto: Karen Salamanca

Por último, la española le dijo a Vives : “Dicho eso, yo sí voy a echar un poquito de picante. Cuando dice ‘yo no tengo la culpa quién esté al lado de él’, está claro que su yerno o nuera favorito es José (esposo de Guillo)”.