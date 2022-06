“Tengo cosas por curar”: Carlos Vives tras distanciamiento de su hermano

Desde el año pasado, la relación de Carlos Vives con su hermano Guillermo no ha sido la mejor, luego de que el famoso chef colombiano manifestara públicamente en sus redes sociales que no era más dueño del restaurante Gaira, perteneciente a la familia Vives y que está ubicado en el norte de Bogotá.

“Quería informarles que ya hago parte de Gaira Café. Gracias por el cariño que he recibido desde su fundación el 19 de agosto de 1983″, escribió el hermano del cantante en su Instagram en junio de 2021.

Luego, en septiembre, el cantante confirmó que el restaurante cerraría y el proyecto con su hermano había terminado: “Hoy no existe el proyecto de Guillo. Me imagino que Guillo va a seguir en otra parte. Gaira Café desaparece después de la pandemia, no sigue más. Mi sociedad con él en Gaira Café se acabó. Siempre quisimos que Gaira se transformara en Cumbia House, como un templo de la colombianidad”, dijo Carlos en su momento.

Meses después, el exitoso cantante colombiano volvió a referirse al tema en una entrevista con el reconocido periodista mexicano Jorge Ramos, en que el comunicador le leyó al colombiano un mensaje que Guillermo Vives había publicado en sus redes sociales en septiembre de 2021.

“Carlos Vives, no te inventes una historia de la que Colombia fue testigo. Tu nivel de narcisismo jamás te permitirá reconocer el talento de los demás”, decía el mensaje publicado de Guillermo. Por su parte, Carlos expresó que no entendía a qué se debía ese texto.

Antes de tocar el tema de Guillermo, el periodista mexicano le dijo a Vives: “Leí un mensaje de tu hermano, no sé cómo está tu relación con él”, a lo que el cantante respondió entre risas, pero con cara de resignación: “Está difícil”.

Claramente incómodo, el cantante dijo: “Está difícil la relación. Hay cosas por curar en la familia. Uno está en eso porque es parte de la vida, especialmente recibirlas de la gente a quien le diste todo”.

Carlos Vives, además, manifestó en la entrevista que se sentía muy triste por la situación actual con su hermano, ya que Guillermo era el más cercano al cantante, incluso su compañero de habitación cuando los dos eran niños.

“Era mi hermano más cercano, compañero de cuarto. El hermano que llevé a la universidad. Al principio fue mi socio y ya”, afirmó el cantante samario, claramente afectado por la situación familiar.

Alfredo Gutiérrez y su descontento con Carlos Vives y los medios, ¿qué pasó?

Hace unos días, en sus redes sociales, el acordeonero Alfredo Gutiérrez fue claro al manifestar su molestia con los medios de comunicación que, según él, han “mal informado” acerca de la internacionalización de la cultura vallenata de Colombia.

Gutiérrez precisó que con su agrupación Corraleros de Majagual ha recorrido Suramérica, que deberían tener crédito por un trabajo que ha logrado visibilizar el vallenato en la escena internacional y que han realizado incluso mucho antes de que Carlos Vives se convirtiera en un referente musical.

“Los medios de comunicación han mal informado diciendo que Carlos Vives internacionalizó el vallenato. A los diez años, cuando estaba en mi grupo, Los pequeños vallenatos, ya recorría sur América, luego con los Corraleros, y que lo digan en México los sonideros” (sic), comentó en su perfil de Twitter.

El maestro Alfredo Gutiérrez, conocido como El monstruo del acordeón, ha sido el único en ganarse tres veces el premio al Rey Vallenato del Festival de la Leyenda Vallenata; lo ha hecho en 1974, 1978 y 1986.