“Estamos contigo, Lucho, desde Barracas hasta París”, Carlos Vives muestra su apoyo a Luis Díaz

La fiebre de la Champions y de Lucho Diaz en el encuentro tiene a los colombianos con el nerviosismo a flor de piel y miles están conectados en sus televisores esperando el triunfo de los ingleses.

Las personalidades públicas también han manifestado su apoyo al colombiano que debuta como uno de los grandes favoritos en el encuentro.

El cantante colombiano Carlos Vives es uno de ellos y a través de su cuenta de Instagram demostró su apoyo al Liverpool de Luis Díaz en el Parque de la 93.

“Estamos con la transmisión de Gaira Café Local, no estamos en Inglaterra, no estamos en Londres, pero sí estamos en la tierra del Liverpool porque aquí estamos todos apoyando a los reds”, dice el cantante.

Además, manda un saludo a Mané, Salah y a Luis Díaz. “Perdónenme, siempre se me sale lo local, jajaja... estamos contigo, Lucho, desde Barrancas hasta París y más allá. Viva la fiesta del fútbol, que gane el mejor”, es el mensaje que acompaña el video.

Polémica bandera de hinchas del Liverpool sobre Luis Díaz y Colombia generó indignación

Por primera vez en la historia de una final de Champions League, un colombiano es titular. Luis Díaz, que en dos días cumple 4 meses de haber arribado a Liverpool, se ganó su lugar después de disputar 319 minutos en el torneo de clubes más importante del mundo y tras marcar dos goles al Benfica y al Villarreal.

En el Stade de France de París, más de 80 mil espectadores podrán ver al colombiano en acción desde el primer minuto. El amor que ha despertado el guajiro en los hinchas del Liverpool se ha manifestado de todas las maneras.

Las redes sociales han dejado ver cómo en París los seguidores de los reds tienen un lugar en su corazón para al colombiano, al punto de dedicarle canciones en las calles de París. “Oh, Luis Díaz”, dice el coro de las estrofas que hablan del gran equipo que conformó Klopp. “Fichó por el Liverpool procedente del Porto. Y cuando anota baila con Diogo. Juega con Salah, Mané y Firmino. Oh, Luis Díaz nos tiene jodidamente locos. Oh, Luis Díaz… Oh, Luis Díaz”, dice la musical dedicación.

El colombiano hizo incluso parte de las figuras escogidas para el lanzamiento del nuevo uniforme del Liverpool.

Sin embargo, la euforia se ha visto empañada por una bandera de color rojo, letras blancas y con la imagen de Luis Díaz impresa.

“Solo los mejores de Colombia pasan por la aduana de Liverpool”, dice la frase.

Para muchos usuarios, hace referencia a la época e imagen de narcotráfico que los cafeteros intentan dejar atrás.

Bravo les gars pour l’orthographe…. pic.twitter.com/JfUhO7mymG — Rod Wilhelm 🇫🇷🇻🇪🇨🇦 (@globrod) May 27, 2022

De inmediato, algunos twitteros colombianos se sintieron ofendidos, mientras que desde Liverpool piden disculpas y además solicitan al creador de dicha bandera no mostrarla en ningún momento del partido contra el Real Madrid.

Sin embargo, la enorme imagen fue mostrada en el partido ante Everton y según dicen algunos usuarios en redes, la intención es elogiar al gran jugador que es Luis Díaz.

“Tampoco apoyo de ninguna manera el mensaje enviado por este ‘banner’. Pero también creo que solo tenía la intención de llamar a Luis Díaz “el mejor de Colombia” como un cumplido. Di lo que quieras decir al respecto, pero no arrastres a toda la familia Liverpool”, se leyó en Twitter.

Aunque muchos consideraron esto una ofensa, Luis Diaz no se manifestó sobre el hecho y solo busca demostrar que su talento es lo que vale en este y otros encuentros y que es lo que lo mantiene en este equipo, su calidad futbolística.