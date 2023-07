La ‘mechoneada’ que le pegó un jurado de ‘MasterChef’ a La Pupuchurra | ¿Qué pasó?

Martha Isabel arrancó preguntándole al chef: ”¿Vio ‘Betty, la fea’?… Usted me agarra del pelo en la tercera pasada”, le dijo la actriz, para recordar el capítulo en el que Hugo Lombardi tomó por el pelo a La Pupuchurra durante un desfile de moda.

Carpentier, un poco sorprendido, aceptó el reto y mientras era entrevistado tomó por el cabello a Marthica, quien no pudo contener la risa ante las cámaras del magacín.

Sin embargo, el jurado les lanzó un comentario entre chiste y chanza y dijo que no molestaran tanto porque se iba a poner a hacer entrevistas a quienes serían los próximos eliminados y los participantes no dudaron en salir corriendo pues cada uno ha hecho su mejor esfuerzo y nadie quiere salir del ‘reality’ pues van por el premio mayor.

Otro de los hechos que ocurrió en el reality se relacionó con Diego Sáenz, pues protagonizó el acto de rebeldía frente a las sugerencias hechas por Christopher Carpentier, a quien no le agradó mucho esta reacción.

–Ah, o sea no me hicieron caso… solamente les quiero decir que tuvieron la visita de uno de los de alta gama y no la aprovecharon, dijo el chef chileno, desatando la risa de los concursantes.