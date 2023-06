Alberto Linero reveló la razón por la que se arrepintió de tener hijos; alcanzó a someterse a exámenes

Alberto Linero, más conocido como el padre Linero, es uno de los hombres más queridos del país. Los colombianos lo conocieron en su rol de sacerdote eudista, donde su forma de ofrecer las reflexiones y su cercanía con los feligreses fueron las principales características para que este samario se metiera en el corazón de muchos.

Sin embargo, públicamente decidió dar a conocer su retiro del sacerdocio y empezar una nueva vida de aventuras para poder conocer al “amor de su vida”, y la encontró. Se trata de María Alcira (Alcy) Matallana Batista.

Alberto Linero y María Alcira Batista están juntos desde 2018. - Foto: Instagram @plinero

De hecho, cuando contó la noticia de que tenía novia, muchos conservadores se escandalizaron, pues no concebían que un sacerdote que había consagrado su vida a la religión, ahora estuviese hablando de matrimonio y hasta de tener hijos. La noticia que se conoció después de un tiempo de haber conservado una relación en privado.

Recientemente, Alberto Linero fue invitado a la emisora de radio Tropicana, donde confesó que desde hacía cierto tiempo le estaba pidiendo a Dios que le pusiera en su vida a una mujer que fuera máximo 10 años menor que él o hasta cuatro años mayor. Fue cuando apareció María Alcira, con quien ya había trabajado. La química entre los dos empezó a fluir.

La mujer presume su relación con Alberto Linero en sus redes sociales. - Foto: Tomada de Instagram @alcymb

“Mi pareja se la pedí a Dios, de rodillas yo le decía a mi Dios, mira tiene que ser una persona independiente y autónoma, yo no quiero cargar a nadie. Tiene que ser una persona con la que yo pueda conversar y dialogar de la vida”, indicó.

Allí, el exsacerdote samario contrajo matrimonio con su pareja en una ceremonia muy íntima, en la que solo asistieron personas cercanas al círculo de los novios. De hecho, solo hasta principios de este año fue que dio a conocer su verdadero estado civil, que pasó de soltero a casado.

¿Qué piensan él y su esposa de tener hijos?

Curiosamente, María Alcira ya había estado en otra relación antes de involucrarse con Linero y no tuvo hijos. Algo que la puso a pensar fue el hecho de que el samario sí estaba pensando en tener sus propios hijos. Pero, después de varias conversaciones, ella cambió de opinión y manifestó que no se iba a cerrar a dicha posibilidad.

Sin embargo, tras consultarlo con la almohada, el mismo Linero pensó que ya estaba un poco entrado en años para decidir tener hijos y además que estos “tiempos estaban muy difíciles para tener herederos”.

“Ella me dijo: ‘Yo no quiero tener hijos’. Al principio yo quería, y nos hicimos exámenes y todo, pero luego se arrepintió”.

Alberto Linero y su pareja, con quien hace poco se casó. - Foto: @plinero

Y luego, añadió: “Fui viendo cómo era la vida, fui teniendo decepciones con mi sobrino y fui entendiendo eso y no, no, no, si esta vaina me duele tanto con mis sobrinos, con un hijo sería terrible”, dijo en conversación con Tropicana, sin especificar exactamente qué fue lo que le sucedió.

Lo cierto es que manifestó estar feliz con su matrimonio y dijo que no se cambia por absolutamente nada: “Llevamos cuatro años largos. Yo soy feliz con ella. Con ella sigo siendo libre, sino que antes vivía la vida muy individualmente. Estoy muy feliz y estoy enamorado”, expresó. A su vez, recomendó que se cuide a la pareja, se consiente con ternura y dejar ser.

Por su parte, María Alcira es una mujer a la que le encanta el mundo de la tecnología y el ‘marketing’. Ella tiene su propia empresa de comunicaciones y además ha sido pieza fundamental en el proceso que tuvo el padre Linero de dejar el hábito; incluso, muchos aseguran que ella fue una de las principales razones por las cuales decidió tomar dicha decisión.

“Ella es un amor viejo, no consumado, no construido, por obvias razones. Éramos amigos y me fascinaba, trabajaba en el lugar que yo dirigía, me fascinaba, pero bueno, no pasaba nada porque no podía pasar nada”, contó en diálogo con la emisora.