Hija de una presentadora de ‘RCN’ tuvo que ser intervenida de urgencia, por ingerir accidentalmente pastillas de un fuerte medicamento

La presentadora reveló una experiencia de auténtico terror que vivió con su hija. La niña de tres años ingirió pastillas de un fuerte medicamento que ella guardaba en la casa. Durante algunos minutos, González vivió pánico absoluto.

Desde 2017, la presentadora ha hecho parte del equipo de RCN en la sección de entretenimiento. Nació en Barranquilla y es egresada de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín. Su pareja actual es el empresario Anual Pérez Escaf y es madre de una hija.

Por medio de sus redes sociales, González se destapó y le contó a sus seguidores la experiencia vivida. Calificó ese día como el peor de su vida, señalando que todo se trató de un descuido, el cual pudo haber tenido un desenlace lamentable.

Maythe González está comprometida con Anuar Pérez. - Foto: Instagram: @maytheg

Según relató la presentadora, ella se encontraba junto a su hija de tres años (Valeria) en la casa como de costumbre. Sin embargo, la presentadora notó que algo no estaba bien cuando ella se encontraba jugando en el cuarto, sintió que algo estaba fuera de lo común. Cuando entró a la habitación para ver a su hija, se encontró con una imagen desgarradora que quedó marcada para siempre en su retina.

Para su sorpresa, encontró a su hija con los labios y lengua blanca, junto con un tarro de pastillas. “Tenía la boca, las mejillas y la lengua blancas ¡Todo blanco!, entonces yo reaccioné mal en medio del estrés y del miedo que me dio (…) Resulta que se tomó el pote de 50 pastillas de un producto homeopático, aunque luego encontramos cinco cápsulas por ahí ¡Yo me volví loca irracional!”, señaló la presentadora.

González hace parte del equipo de entretenimiento de RCN. - Foto: Instagram: @maytheg

La situación en cuestión fue que la menor de edad entró al cuarto y por curiosidad encontró un tarro de medicamentos homeopáticos. Acto seguido, destapó el envase y comenzó a ingerir las pastillas, acabando casi con la totalidad de ellas. González llevó rápidamente a su hija a urgencias, para que le hicieran los procedimientos respectivos e impedir arriesgar su vida.

En el centro médico, cuenta la presentadora de RCN y NTN24, le realizaron un lavado gástrico de emergencia para limpiar su organismo de los componentes de las pastillas. Al final, todo quedó en un susto.

Maythe González junto a su hija. - Foto: Instagram: @maytheg

“Chiquita mía. Anoche me diste el peor susto de mi vida. Pensé que te perdía y el corazón por un momento se me quiso salir. Me volví loca, no supe controlar mis nervios, espero no causarte un trauma el día de mañana. Gracias a Dios lo que parecía una tragedia hoy es una enseñanza en esta aventura de ser tu madre. Te amo tanto!”, declaró González al contar esa terrorífica y poco agradable experiencia.

La presentadora señaló que todo se trató de un descuido, pero aprovechó la situación para darle un mensaje a las mamás, papás y/o acudientes de actuar con calma en esa clase de situaciones y no descuidar a los hijos en ningún momento.

“Eso pasa por estar pendiente del celular y descuidar a los hijos. Me impresiona ver tantos padres responsables que no descuidan a sus niños ni un solo segundo. Dejen de criticar tanto que ese tipo de cosas ocurren en un abrir y cerrar de ojos”, afirmó González.