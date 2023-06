Sin pelos en la lengua: esta fue la respuesta de Kendall Jenner a la propuesta de Bad Bunny de tener un hijo

La modelo internacional no dejó nada a la interpretación con su contundente respuesta.

Kendall Jenner se ha convertido en todo un ícono mundial, no solo porque es una de las modelos más bellas y apetecidas por todas las marcas de alta moda del mundo para que luzca sus nuevos diseños, sino porque hace parte de una de las familias más reconocidas de Estados Unidos (Kardashian), quienes han monetizado su vida privada desde hace más de una década con sus realities shows.

La modelo es la penúltima en la cronología de esta familia, siendo ella y su hermana menor, Kylie; las hijas de Caitlyn Jenner, quien antes de hacer su transición conformó el segundo matrimonio de la matriarca del clan, Kriss, quien es un as en el mundo de las estrategias comunicacionales de la familia y ha sabido vender a la perfección las aptitudes y habilidades de cada una de sus hijas, incluso usando los escándalos en los que están envueltas para ganar mucha más fama, sin importar su reputación.

Kendall Jenner y Bad Bunny afuera de la cena en Sushi Park. (TMZ) - Foto: TMZ

En la última entrevista que dio Kendall a The Wall Street Journal, la modelo no solo habló de sus retos laborales durante las semanas de la moda más importantes del mundo, como las de París, Milán y Nueva York, sino que también reveló algunas infidencias de su familia y cómo ella se integra a la vida mediática de sus hermanas.

Pero fue un tema especial el que cautivó la atención de todos sus fans alrededor del planeta, pues hace unos meses la modelo reveló quién es el nuevo hombre que robó su corazón. Se trata del reguetonero puertorriqueño Bad Bunny, con quien la estadounidense se ha dejado ver en público, en varias ocasiones, y con quien ha empezado a generar todo un deseo masivo de información, pues es muy poco lo que se sabe de cómo se conocieron, en qué momento surgió el amor y cuáles son sus planes a futuro como una de las parejas más afamadas del jet-set internacional.

Bad Bunny y Kendall Jenner fueron captados en una cita para montar a caballo. (TMZ) - Foto: TMZ

Dentro de la entrevista le preguntaron a Kendall sobre su opinión acerca de convertirse en mamá, un tema que siempre la ha perseguido y ella ha tenido que capotear durante los últimos años, pues ella es la única del clan Kardashian que aún no se ha convertido en mamá. Cabe recordar que Kourtney, la mayor, tiene tres hijos con su exesposo Scott Disick y ahora espera un cuarto con su actual esposo Travis Barker.

Por su parte, Kim Kardashian tiene cuatro hijos, que tuvo mientras estuvo casada con el rapero Kanye West. Siguiendo con las hermanas Kardashian, Khloé tiene dos hijos de su relación con Tristan Thompson, y la menor de las Jenner, Kylie, tiene dos hijos con Travis Scott, y en este momento acaba de anunciar que a su segundo retoño le cambió su nombre de Wolf a Aire.

Kendall Jenner - Foto: Instagram: @kendalljenner

Pero Kendall no tiene hijos y aún no tiene ningún plan de convertirse en madre, tal como respondió en su entrevista, menos ahora que aún está en los primeros meses de relación con el intérprete de Callaíta. “Solo sé que no es ahora”, dijo la modelo refiriéndose a la posibilidad de conformar una familia con Benito Antonio Martínez Ocasio, nombre de pila de Bad Bunny, quien se está tomando una pausa luego del éxito rotundo que tuvo con su disco Un verano sin ti, con el que salió de gira durante 2022.

Mientras tanto, Kendall seguirá muy feliz siendo la tía cool que cuida media tarde a sus sobrinos y luego se los devuelve a sus padres, para volver a usar tacones altos, ropa de diseñador y deslumbrar al mundo con su belleza y su cuerpo delgado en las pasarelas más brillantes del planeta.