El impactante look de Kendall Jenner sin maquillaje deja a Bad Bunny y a sus fans sin palabras

- Foto: Getty Images for The Met Museum/

- Foto: Getty Images for The Met Museum/

Desde hace semanas, los nombres del cantante puertorriqueño Bad Bunny y de la modelo Kendall Jenner han resonado en los portales internacionales, pues corre el rumor de que entre la dupla de famosos hay algo más que una amistad.

Pese a que aún es el momento en el que ninguna de las figuras públicas se han referido al respecto, lo cierto es que el ‘Conejo malo’ y la hermana de las Kardashian se han visto juntos; por ejemplo, entre lo más reciente, en la predominante alfombra roja de la Met Gala.

Así mismo, tanto el artista como la también amante de la moda han sido captados en otros espacios, sin temor a ser vistos, como en un juego de baloncesto de Los Lakers.

En cuanto a la vida profesional del intérprete de Me porto bonito, la visibilidad del cantante es más que notoria en las redes sociales, inclusive, hace unos días, el latino lazó el video oficial del tema musical Where She Goes, y muchos de los fans dicen que existe la posibilidad de que esta canción sea para Jenner.

Sea cual sea el caso, lo cierto es que los paparazzi buscan confirmar o desmentir el posible amorío que podría haber entre Bad Bunny y la modelo internacional, desde hace semanas.

Hay quienes aprueban el posible amorío, mientras que otros dicen que "son de clases muy distintas". - Foto: Fotos tomadas de Instagram @kendalljenner y @badbunnypr

Entonces, así como el ‘Conejo malo’ llama la atención, Kendall no se queda atrás. En ese orden de ideas, cualquier aparición que hace la famosa, por más pequeña que sea, es admirada por muchos, en especial si es fotografiada en los momentos en los que ni ella misma se lo espera.

Fotografiada sin maquillaje

De acuerdo con recopilaciones del diario británico The Sun, la estrella de las Kardashian fue capturada en imagen justo en el momento en el que acudió a una clínica de Los Ángeles, para un tratamiento facial y del cuidado de la piel, en West Hollywood.

En esta ocasión, se prevé que la famosa tuvo que asistir sin una pizca de maquillaje, así que se mostró al natural, contrario a cuando aparece en reconocidos eventos de la socialite.

En efecto, Jenner no solo se robó las miradas de los internautas, Bad Bunny también la pude haber visto. Sumado a todo lo anterior, el citado diario detalló que la celebridad actuó con normalidad.

Kendall Jenner sin maquillaje. - Foto: Twitter: @kendalljbrs

May 22, 2023: Kendall Jenner leaving Kate Somerville Skincare clinic in Los Angeles, CA.



📸 More pics: https://t.co/fuSJUgnV5V pic.twitter.com/6r7RrLEEJp — Kendall’s Gallery (@kendalljbrs) May 22, 2023

¿Amor real entre Bad Bunny y Kendall Jenner?

A comienzos de marzo, se filtraron unas imágenes de Bad Bunny con la hermana menor del clan Kardashian en las que se están besando. No obstante, así como han recibido buenos comentarios, hay otras personas que aseguran no durarán nada porque además de ser tan diferentes, se mueven en contextos y círculos sociales muy distintos.

Las fotos, de acuerdo con TMZ, fueron tomadas el pasado martes 7 de marzo por la noche, tras una cena con amigos en el famoso restaurante asiático Sushi Park, situado en la zona de West Hollywood.

En el material se puede ver cómo se abrazan y se dan un beso en la boca a la entrada de una de las camionetas de la modelo y, posteriormente, cada uno se va del establecimiento en sus vehículos.

Hasta el momento, ninguno de los dos famosos ni su equipo de trabajo o representantes se han pronunciado al respecto.

Kendall Jenner y Bad Bunny afuera de la cena en Sushi Park. (TMZ) - Foto: TMZ

Es importante recordar que los rumores de su noviazgo empezaron después del pasado 17 de febrero, cuando el reguetonero y la también empresaria fueron captados juntos en un club de baile en Los Ángeles.

Luego de esto, Kendall y Bad Bunny volvieron a aparecer y fueron captados en una cena con el también cantante Justin Bieber, su esposa Hailey Bieber, y amigos de la modelo.