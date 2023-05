Atención: fallece la cantante Tina Turner a sus 83 años, la leyenda del rock sufría de una muy dolorosa enfermedad

Tina Turner, la ‘Reina del Rock’n Roll’ ha muerto en paz este miércoles 24 de mayo a la edad de 83 años tras una larga enfermedad en su casa de Küsnacht, cerca de Zúrich, Suiza, según lo ha confirmado su representante.

“Con ella, el mundo pierde una leyenda de la música y un modelo a seguir”, dijeron sus representantes en un comunicado reseñado por el Daily Mail.

Tina Turner y Adrienne Warren durante la noche de apertura de "Tina - The Tina Turner Musical" en el Teatro Lunt-Fontanne el 7 de noviembre de 2019 - Foto: Bruce Glikas/FilmMagic

Como pionera del Rock la califican varios medios, una mujer que se convirtió en un ícono del pop en la década de 1980, habría sufrido problemas de salud al ser diagnosticada con cáncer intestinal en el 2016.

The Guardian aseguró que Tina había sido incluso trasplantada de riñón en el 2017. Turner implementó la participación formativa de mujeres negras en el Rock ‘n’ roll, desde su icónico álbum Private Dancer en la década de 1980.

Gracias a su trayectoria, Tina logró posicionarse como una de las artistas más importantes e influyentes del género. De hecho, es la razón por la cual se le apodó como la reina del rock.

No en vano una de las publicaciones más importantes de la música, la revista Rolling Stone califica a Tina Turner como “la bola de fuego de voz áspera que superó el abuso doméstico y la ambivalencia de la industria para emerger como una de las intérpretes más llamativas, conmovedoras e inspiradoras del rock y el soul”.

Oprah Winfrey y Tina Turner llegan a la noche de apertura de "Tina - The Tina Turner Musical" en el Teatro Lunt-Fontanne el 7 de noviembre de 2019 en la ciudad de Nueva York. - Foto: Bruce Glikas/FilmMagic

Luego de una carrera musical de 54 años, Tina Turner se retiró de los escenarios y la industria en general en 2013, a sus 73 años. Fue precisamente con su álbum Private Dancer (1984) con el que alcanzó el éxito internacional.

Tina Turner es recordada por éxitos como ‘What’s Love Got to Do with It’, ‘Let’s Stay Together’, ‘We Don’t Need Another Hero’, ‘The Best’, entre otras. Además, su energía en los escenarios, potente voz, moda y estilo en general la convirtieron en todo un ícono del rock.

Comenzando con sus actuaciones con su ex esposo Ike, Turner inyectó una presencia escénica volcánica y desinhibida en el pop, dijo la revista Rolling Stone tras la muerte de la cantante, confirmando que su influencia en el rock, el R&B y el canto y la interpretación del soul “también fue inconmensurable”.

Tina Turner actúa en el Madison Square Garden de Nueva York el 1 de agosto de 1985. - Foto: AP

La Casa Blanca también se pronunció al respecto de la muerte de la artista norteamericana asegurando que el fallecimiento de Tina Turner es una “inmensa pérdida”.

“Hoy nos despedimos de una querida amiga que nos deja su obra más grande: su música. Toda nuestra más sincera compasión para su familia. Tina, te extrañaremos mucho”, dice una publicación en su cuenta de Instagram.

Tina Turner, cuyo verdadero nombre es Anna Mae Bullock, nació el 26 de noviembre de 1939 en Nutbush, Tennessee. La cantante vivió con su abuela paterna en un momento y recordó sentirse “miserable” durante una entrevista de 2005 con Oprah Winfrey .

Cantó por primera vez con Ike and the Kings of Rhythm una noche después de que el baterista le diera el micrófono. Su talento llamó la atención de su esposo quien era el líder de la banda y pronto comenzó a cantar con él.

Años después, Tina revelaría que soportó años de maltrato físico, que comenzaron cuando Ike la golpeó con una camilla de zapatos tras decirle que ya no quería seguir grabando, según el diario Insider.