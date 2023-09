Alejandro Sanz sorprendió en redes sociales tras reaparecer con nuevo look

Como no podía ser de otra forma, los rumores sobre el verdadero motivo de su tristeza no se hicieron esperar y fueron muchos los que ‘culparon’ a su ya expareja, Rachel Valdés, y que él mismo salió a explicar que ella no tenía nada que ver.

“Estoy escuchando y leyendo muchas cosas que no me gustan. Quiero dejar claro que Rachel Valdés es una mujer increíble a la que quiero, admiro y de la que solo puedo decir cosas buenas. Mi estado de ánimo nada tiene que ver con ella. Pido respeto para ella y su trabajo ”, compartió Alejandro en su cuenta de Instagram.

“No existe maleta para todo lo que vamos a vivir. Abrimos lista de imprescindibles 📝 ¿Qué no nos podemos olvidar de gira?👇👇👇”, escribió en la publicación que ya suma más de 97 mil me gusta.

“No estoy bien. No sé si esto sirve de algo, pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano. Estoy trabajando para que se me pase… Llegaré a los escenarios y algo dentro me dirá qué hacer. Pero a veces no quiero ni estar. Literalmente. Solo por ser sincero. Por no entrar al ruido inútil. Sé que hay gente que se siente así. Si te sirve, yo me siento igual”, escribió el español en aquel momento.