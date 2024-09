Ali Stone: la colombiana que hace historia como productora musical en Estados Unidos; tiene tres nominaciones a los Latin Grammy

Ali Stone no oculta su emoción. El pasado martes, se enteró de que su más reciente álbum, Pandora , había recibido varias nominaciones en la edición número 25 de los Latin Grammy, que se entregarán el próximo 14 de noviembre en Estados Unidos.

No es la primera vez que su talento es reconocido en estos importantes premios que destacan lo mejor de la industria musical en este lado del mundo. Pero este año tiene un sabor diferente: Pandora ha sido uno de los trabajos discográficos más especiales en la carrera de esta bogotana, que discretamente, durante la última década se fue haciendo a un espacio en el competido mundo de la producción musical.

De alma roquera, Ali no ha olvidado en su larga estancia en la ciudad de Los Ángeles su esencia colombiana. Por eso, Afilá sabe también a folclor y a tradición. Con Camaleónica tomó más riesgos. Fusionó rock, metal y electrónica y se atrevió, con un videoclip inspirado en una de sus series favoritas, Game of Thrones , y en videojuegos, una faceta que musicalmente también ha explorado.

Más allá de reconocimientos, Ali Stone siente estas recientes nominaciones como la demostración de que su terquedad en este medio, en su mayoría dominado por hombres, ha valido la pena. Hoy recuerda cuando le decían que una mujer no sobreviviría en ese campo. Que mejor pensara en cambiar de camino. Pero ella creyó en sus sueños y no se desanimó.

La historia es así: en su natal Bogotá, había aprendido música desde niña. Pero no lo contemplaba como una opción de vida. Estudió administración y en sus tiempos libres se desestresaba haciendo mezclas sin ambiciones de compartirlas.

“Ellos me metieron en una onda muy roquera y metalera. Y me enseñaban a tocar los solos de Juanes en la guitarra. Yo tenía 13 o 14 años. Y casi que enseguida me fueron enseñando cómo grabar la guitarra para los artistas; hoy agradezco haber tenido esa experiencia porque fue maravillosa para mi carrera como productora”, recuerda Ali.