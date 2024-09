Colombia en los Latin Grammy: Ali Stone, productora musical, recibe tres importantes nominaciones

Como productora musical ha explorado gran diversidad de géneros, desde el regional mexicano y el reguetón, hasta el rock, la electrónica, las baladas, los boleros, el k-pop y la música para videojuegos y películas. “Me muevo en todos los géneros; no me gusta quedarme solo en un camino, sino tener la libertad de cambiarme el sombrero, dependiendo del artista”, asegura la bogotana en SEMANA .

“Ellos me metieron en una onda muy roquera y metalera. Y me enseñaban a tocar los solos de Juanes en la guitarra. Yo tenía 13 o 14 años. Y casi que enseguida me fueron enseñando cómo grabar la guitarra para los artistas; hoy agradezco haber tenido esa experiencia porque fue maravilloso para mi carrera como productora”, dice Ali.

Es que abrirse paso en esta industria no ha sido fácil. “Hace poco salió un estudio de una universidad de Estados Unidos que demostró que la participación de las mujeres en la producción musical solo llega al 2 por ciento. No es común este oficio entre las mujeres. Incluso, me he dado cuenta de que en América Latina es aún más bajo el porcentaje. Ahora que vivo en Los Ángeles noto que hay más productoras de Europay Australia y, aunque de forma tímida, en América Latina están surgiendo más. Me alegra ver ese cambio porque cuando comencé hace diez años me veían como bicho raro”, cuenta.