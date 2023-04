Amanda Dudamel quedó ‘expuesta’ y podría incursionar en la televisión colombiana; insinuaron que llegaría a famoso canal

Amanda Dudamel se convirtió en uno de los rostros favoritos de la pasada edición de Miss Universo, donde resultó victoriosa R’Bonney Gabriel, representante de Estados Unidos. La Miss Venezuela se proyectaba como una de las posibles ganadoras, debido a su estilo, preparación, belleza y personalidad, la cual quedó evidenciada en el escenario.

R'Bonney Gabriel y Amanda Dudamel durante la decisión final de Miss Universo 2022. - Foto: Captura de pantalla YouTube Miss Universe

Pese a los elogios y aplausos que recibió, la venezolana desató bastante sorpresa, luego de que en la noche de coronación todo diera un giro inesperado y miles de personas quedaron sin palabras al conocer el resultado de los jurados de la versión 2022 del evento. La latina fue elegida como la virreina del certamen, ubicándola como la segunda mujer más hermosa del mundo actualmente.

Una vez el concurso llegó a su final, las semanas y los meses pasaron, pero Amanda Dudamel siguió vigente para millones de personas, quienes se interesaron por conocer más de su proceso. La venezolana no perdió la oportunidad y aprovechó el escenario mediático, impulsando sus sueños y las intenciones que tenía con su futuro.

La reina de belleza relató cómo sucedió todo una vez se reveló que la ganadora era Miss USA. - Foto: YouTube Amanda Dudamel Newman

Recientemente, Amanda Dudamel llamó la atención de sus fieles seguidores con el anuncio de su aparición en Día a día, de Caracol Televisión, donde estaría charlando y conversando con los presentadores del matutino. La latina conversaría de sus emprendimientos, su trabajo social con niños, su paso por Miss Universo y sobre planes en términos laborales.

La venezolana estuvo como invitada en el matutino de Caracol Televisión. - Foto: Instagram @amandadudamel

Según se detalló en el programa, la diseñadora de modas contó que estaba creciendo bastante en su parte profesional, por lo que se abría puertas a nuevas oportunidades. Allí fue cuando Catalina Gómez lanzó una interrogante, la cual estaba enfocada en saber si la venezolana estaba interesada en trabajar en televisión o en medios de comunicación.

Amanda Dudamel respondió de forma afirmativa, asegurando que se venían sorpresas y trampolines para llevar su marca al escenario del entretenimiento. La celebridad no dio detalles, pero sí indicó que se abriría puertas a nuevas experiencias.

“Claro que sí. Ahorita, precisamente, se trata de eso, de llevar el tema de mi marca con el mundo del entretenimiento. Me fascina la televisión y este año se vienen algunas sorpresas”, respondió, según lo reseñado por Pulzo.

La reina de belleza manifestó lo feliz que estaba de estar en Colombia. - Foto: Instagram @amandadudamel

No obstante, Carlos Calero no se quedó callado y también tocó el tema, buscando saber si era verdad lo que se rumoraba sobre la incorporación de la virreina de Miss Universo al famoso canal colombiano. El presentador del formato indagó, dejando la duda en el aire.

“¿Es cierto lo que están diciendo por ahí, que vienes a presentar algo en Caracol?”, dijo el barranquillero.

La diseñadora de modas se mostró sorprendida, señalando que le encantaría estar en Colombia trabajando, ampliando su camino en los medios y haciendo parte de algún proyecto. La reina de belleza no comentó nada más, por lo que los televidentes quedaron con intriga.

“Ah no, que me cuenten a mí también. Yo creo que si se viene una sorpresa de esas se las anunciaremos más adelante, pero bueno, Dios mediante, me encantaría estar por acá por Colombia”, dijo la famosa integrante de Miss Universo, a quien se le vio poco en los eventos y actividades que desarrolló la organización.

Es importante recordar que Amanda Dudamel está conectada con Colombia por su padre, ya que él hizo su vida junto a otra mujer, quien le dio varios hijos pequeños. Las raíces y los sentimientos por la tierra cafetera son evidentes, llenando de felicidad a la modelo.

La virreina de Miss Universo dialogó sobre su vida tras el certamen de belleza. - Foto: Instagram @amandadudamel

Por ahora queda esperar para conocer las sorpresas que prepara la venezolana, ya que todo lo relacionado con la televisión quedó como expectativa y especulación.

Amanda Dudamel y su nuevo negocio

Recientemente, la Miss Venezuela llamó la atención de los curiosos con el inesperado anuncio de su nuevo emprendimiento, el cual iba de la mano con su pasión por la moda. Se trataba de un negocio de pañoletas y pañuelos que se pueden adquirir desde cualquier lugar del mundo.

Esta colección de accesorios para el día a día, estuvo inspirada en la capa que utilizó Dudamel en el desfile en traje de baño en Miss Universo, la cual tenía un estampado lleno de mensajes relacionados con el cuidado y protección de los niños en todo la Tierra. Cada pieza era única y complementaba con outfits casuales o elegantes, por lo que más que de uno podría comprarlas fácilmente.

En sus promocionales, la latina dejó claro el significado de esta idea, la cual estaba enfocada en seguir apoyando la infancia y el cuidado de los menores.

Según se conoció en la tienda de la venezolana, las pañoletas tienen precios entre los 30 y 50 dólares, es decir, entre los 136.000 y 220.000 pesos colombianos, dependiendo del tamaño y la forma de la pieza que se elija. Esta colección se une al otro negocio de la modelo, el cual es una línea de bolsos con la que ayuda y beneficia a niños que sufren pobreza y condiciones difíciles.