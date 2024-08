Amigo de Mauricio Leal afirma que el estilista se le aparece en los sueños; ¿le reveló la verdad sobre su muerte?

Trabajador de Mauricio Leal reveló cómo lo ha afectado el caso del crimen en contra del estilista

Amigo de Mauricio Leal confiesa que sintió su presencia el día de los hechos y ha soñado con él

“A mí me pasó algo muy curioso, yo soy una persona que va mucho con las energías, que cree en las señales, en cosas paranormales por decirlo así (...) Sentí un golpe en la parte de atrás del carro y a Mauro lo siento sentado en mi espalda, me dio un escalofrío, pero en realidad, nada de miedo. Yo le decía en mi mente ‘Mauro, ¿qué pasó?’ Yo lo sentía achantado y confuso y me da a entender que me va a decir qué fue lo que pasó por medio de un sueño”.

“Tuve tres sueños más con él, pero siempre he sentido que está como en un limbo, ni triste ni alegre y el día antes de la captura vuelvo a soñar otra vez, pero ahora con Mauro y con la mamá. La mamá me dice que muchas gracias por haber estado ahí, que nos vio y nos agradece por haber estado pendientes al llegar afuera de la casa”.

“No he soñado, pero no me lo saco de la cabeza porque el tema de la captura, siendo sincero ha sido muy duro porque el tema de la justicia, a mí no me quita el dolor. No hace que yo pueda dormir bien o que deje de pensar en el man”.