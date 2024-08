Esto fue lo que dijo el investigador del CTI que no “detectó” el video de Mauricio Leal en su lecho de muerte

Lo primero que se resalta, de lo dicho por este investigador, es que efectivamente, al revisar toda la evidencia y los reportes de la extracción hecha al celular de Mauricio Leal, no se “percató” de la existencia de este video, a pesar de que sí estaba enumerado en el inventario de evidencias.

“En respuesta al requerimiento de la presente orden a policía judicial, aclaró que los dos videos publicados por los medios Noticias Caracol y Focus Noticias no fueron detectados durante la labor de análisis realizada al reporte en PDF de la extracción del celular de Mauricio Leal. Al no ser detectados, dichos videos no fueron presentados mediante informe de investigador de campo a los fiscales del caso”, dijo el investigador.