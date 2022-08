Amparo Grisales le dio con toda a hombre que se burló de ella: “La debe tener diminuta”

Amparo Grisales es una de las mujeres más reconocidas del país, gracias a la sólida trayectoria que construyó en los medios de comunicación durante años. Su paso por diversos proyectos y producciones hicieron que su nombre se catapultara a la fama, ganándose el título de la ‘Diva de Colombia’.

La artista, quien brilló en telenovelas como Los pecados de Inés de Hinojosa, se robó las miradas, días atrás, con la participación que tuvo en el especial por los 50 años de Sábados felices. La actriz vivió un emotivo espacio con La Gorda Fabiola en el escenario, soltando lágrimas y expresando gestos de cariño ante la admiración que sentía por el trabajo que hacía en el formato televisivo.

No obstante, en las últimas horas la colombiana volvió a quedar en el centro de distintas reacciones en más de uno de sus seguidores, luego de despacharse contra un usuario, el cual la usó como ejemplo para criticar el proceso político que vive el país la actualidad.

Recientemente, en medio de la presentación de los informes de la Comisión de la Verdad que narran varios sucesos del conflicto armado colombiano, muchos usuarios han propuesto abrir debates para dar sus opiniones y versiones frente a la realidad del país. Y es que los documentos han generado un gran inconformismo, puesto que muchos sectores consideran que se han politizado en favor de los sectores de izquierda, omitiendo información valiosa.

En este contexto, un usuario quiso referirse al tema y lanzó una pulla utilizando como ejemplo a Amparo Grisales, a Adriana Lucía y a Gustavo Bolívar, agregándole un tono burlón y sarcástico.

“Al paso que vamos, la Comisión de la Verdad dirá que Amparo Grisales es virgen, Adriana Lucía sí canta o que Gustavo Bolívar fue inducido a deber plata a sus proveedores, cura h%$&”, dijo la persona en su publicación, haciendo una especie de analogía con respecto a este proceso.

Al paso que vamos, la comisión de la verdad dirá que Amparo Grisales es virgen, Adriana Lucia si canta o que Gustavo Bolivar fue inducido a deber plata a sus proveedores, cura HP. — Jorge Henao (@jorgehenaoospi1) August 22, 2022

Al percatarse que fue nombrada por este hombre, la ‘Diva’ no dudó en contestar y arremeter contra él, lanzando un tajante comentario que involucraba su aspecto físico.

“Si solo hubiese tipos como usted, que la deben tener diminuta o a lo mejor no tiene, ¡cualquiera se queda virgen! Ah nooo, y con esa cara”, respondió la celebridad en un trino que citó.

…..si sólo hubiesen tipos como ud. que la debe tener diminuta … o a lo mejor no tiene ….. cualquiera se queda virgen!

Ah noooo… y con esa cara !!

🙈 https://t.co/aFkg6JJmfW — Amparo Grisales (@Amparo_Grisales) August 28, 2022

Los aplausos y elogios llegaron al perfil, resaltando lo cruda y audaz que fue la artista para defenderse de quienes tratan de burlarse de ella.

La ‘Diva’ colombiana en ‘House of the Dragon’

Amparo Grisales fue elegida como la imagen protagónica de una campaña publicitaria de la nueva serie de HBO, donde aparece vestida de época y con elementos acordes con la trama de ficción.

Según se observa, la colombiana luce un atuendo de reina de aquel momento, mientras Laura Tobón, también adaptada a la historia, le va poniendo los elementos de su traje real. En este corto sueltan detalles de cómo será todo en la producción y los detalles que se revelarán.

“¿Alguna vez escucharon el rugido de un dragón de cerca? Llega una nueva serie que no se pueden perder, si quieren saber algo más sobre mi pasado. En cada nuevo episodio conocerán mis grandes secretos. ¿Mi edad? ¿Qué te pasa? Por supuesto que no”, se escucha decir a la artista, mientras Laura Tobón la ayuda a arreglar.

“Pero sí la historia familiar que me ha acompañado durante siglos. Si me hubiesen visto en esa época no me habrían reconocido. Lo que nunca cambió fue mi amor por los animales… con la gente es diferente, si tan solo supieran por todo lo que he pasado, guerras, conflictos de poder, disputas familiares. Que sigan hablando, a mí ese fuego no me quema”, agrega en el clip, donde apaga una vela con los dedos y sonríe.