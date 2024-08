Amparo Grisales revela la estricta dieta que consume a diario para mantenerse vigente

La reconocida Amparo Grisales ‘La diva’, actriz conocida de la televisión colombiana, es una de las más cotizadas y referentes de la farándula desde hace varios años. La actriz y modelo colombiana ha sido jurado de “Yo Me Llamo” en las 9 temporadas del programa.

Reconocida actriz, y prima de Amparo Grisales, encontró a su ex siéndole infiel con su empleada; reaccionó “como una loca”

Contexto: Reconocida actriz, y prima de Amparo Grisales, encontró a su ex siéndole infiel con su empleada; reaccionó “como una loca”

Aunque Amparo Grisales es muy conocida por estar presente en la Tv colombiana, muchos de sus admiradores no sabe cuántos idiomas domina, aunque sus conocimientos en la escena internacional también han impresionado las audiencias, muchos desconocen que habla varios idiomas.

“No como pan, no como lácteos. Solo parmesano para la pasta, porque me fascina. ¿Que qué como? De todo, delicioso. Como lentejas, como aguacate todos los días, como verduras, como cosas verdes, como garbanzos”, indicó.