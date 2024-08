Ana del Castillo destapó polémica con familia de Omar Geles; expuso lío por canciones: “No pudimos hacerlo”

La celebridad sufrió un síncope, según la Clínica Erasmo, y falleció horas más tarde, lo que detonó miles de reacciones entre su familia, sus fieles seguidores y sus amigos más cercanos, que no se contuvieron al momento de decirle adiós.

Este fue el caso de la cantante Ana del Castillo, quien, tras enterarse de la muerte de su “compadre”, no ocultó su tristeza. La celebridad vallenata se derrumbó por completo y les pidió a sus conocidos que le dijeran que “todo era mentira”, pues la invadía un sentimiento de dolor.

“Fue una pérdida incalculable, la muerte del maestro Omar Geles. Teníamos tanto planes juntos. Él era una persona que quería que lo amaran. Hay especulaciones que nosotros habíamos peleado, eso no fue cierto. Nunca peleamos ”, indicó en la charla.

“Trabajamos juntos y, además, él era mi compadre. No solo era acordeonero e intérprete de sus propias canciones, sino que también estaba involucrado como cantante. Pasamos tres años trabajando en la producción de mi CD. Él me dijo: ‘Comadre, hágalo a su manera y yo haré mi trabajo a mí manera’. El hecho de que nuestra colaboración laboral haya terminado no significa el fin de nuestra amistad”, agregó.