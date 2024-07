Andrés Fierro rompió el silencio y se pronunció tras fuertes declaraciones de su hijo: “me interesa que conozca la verdad”

Andrés Fierro, desde muy joven, cautivó al público colombiano con el trabajo que realizó en Padres e hijos, una producción que conectó siempre con los televidentes por el tipo de relato que plasmaba día a día y que duró por mucho tiempo. Su personaje era el de Esteban, uno de los hijos de la familia, quien se vio involucrado en toda clase de situaciones personales.

El colombiano, que sostuvo una relación con Zulma Rey, brilló con este trabajo, al punto de ganarse el cariño de cientos de fanáticos que hoy en día siguen pendientes de su realidad y carrera profesional. Pese a que su rostro no se mantiene muy activo en los medios de comunicación, un polémico tema familiar lo dejó como blanco de reacciones en redes sociales.

De acuerdo con lo que se vio, recientemente, su hijo, Martín Fierro, fue entrevistado por Buen día, Colombia, destapando todo lo que pasaba en su relación. El joven mencionó que sucedía nada entre ellos, pues el contacto era nulo.

La celebridad ha estado en centro de noticias por un tema familiar | Foto: @andresfierroactor

“No lo extraño porque tampoco estuvo ahí, entonces no. En algún momento sentí como rabia porque dije: ¿qué le he hecho a este man para que me rechace así? Y aparte me niegue”, aseguró en el programa de RCN.

“No tengo por qué tenerle rencor a alguien porque no me ha hecho daño. Lastimosamente, sus comentarios me pudieron lastimar en su momento, pero tengo que entender que mi mamá es la que me ha ayudado a sanar. Un día lo busqué en redes y sociales y no lo encontré porque me tiene bloqueado. Él debería buscar a su hijo, no yo. No me cerraría la posibilidad de hablar con él, pero por el momento no quiero buscarlo”, concluyó.

El actor se vio involucrado en una serie de situaciones con su hijo. | Foto: Instagram @andresfierroactor

El actor había guardado silencio hasta hace poco, evitando dar declaraciones que se vincularan con este suceso. No obstante, las cosas cambiaron y dieron un giro inesperado cuando Andrés Fierro decidió hablar en un formato de televisión y contar su versión.

Según se vio, el artista asistió al mismo programa matutino, exponiendo su verdad y desmintiendo cosas que fueron “estigmatizadas” a lo largo del tiempo. El colombiano afirmó que intentó acercarse, pero todo fue una reacción negativa en su contra.

“Era muy compleja la relación con ella, entonces yo me alejo por un tiempo, y después empiezo a buscarlos y me empieza a bloquear por cosas de ella. Pero, esto es pasado y ahora estoy organizando y tiene que hacerse bien”, dijo.

El actor tiene un hijo de 18 años. | Foto: Instagram @andresfierroactor

Andrés Fierro aclaró que ya organizó con Martín Fierro para manejar las cosas distinto, ya que hubo situaciones confusas que no eran fáciles de llevar.

“Me interesa sentarme con él, aclararle todo y que conozca la verdad de la historia, y es algo que no se ha contado. No fue tan fácil como parecía. Ya se está organizando el tema con él”, comentó.