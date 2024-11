Angélica Jaramillo publicó aterradora imagen de lo que sería su estadía en el centro de rehabilitación: “Dije la verdad”

“Yo he pasado por una situación bastante adversa, donde mi familia quiso ayudarme, pero me metieron a un internado; perdón, a un sitio de recuperación, pero me llevaron a la fuerza, a las malas. Prácticamente, yo me sentí como si estuviera secuestrada y yo dije, ‘no era necesario llegar a tocar este fondo’ (...) No lo creo que lo hayan hecho de esa forma. A mí me drogaron durante dos días con dosis altísimas para dormirme y entrarme a ese lugar. Dosis altísimas que no eran necesarias”, afirmó frente a las cámaras del programa digital.