Aparece en Spotify nueva versión de la polémica canción +57: ¿sirvió la presión del público?

Desde su lanzamiento el pasado miércoles, la canción +57 no ha dejado de generar polémica. Desde prestigiosas revistas como Rolling Stone hasta políticos y el propio presidente Gustavo Petro han terciado en el debate. Los críticos de este tema musical aseguran que su letra está plagada de sexismo e incita al abuso infantil. Una frase en especial levantó ampolla y se convirtió en tendencia en las redes sociales: “Una mamacita desde los fourteen (14 años) ”.

Es que, desde su lanzamiento, Karol G —quien presentó el tema musical a través de sus redes sociales—, Maluma, J Balvin, Feid, Blessd, Ryan Castro, DFMZ y Ovy on the Drums han sido blanco de las críticas y varios de ellos se han visto obligados a responder en medio de la polémica.

La representante Alexandra Vásquez, del Pacto Histórico, es una de las promotoras de esta iniciativa. “El llamado que le hacemos a Karol G es, primero, que las luchas que hemos dado nosotras, las mujeres, no pueden quedarse simplemente en ser marketing . Sabemos de la gran labor que ya ha venido realizando desde su fundación Con Cora, pero eso también debe ser reflejado dentro de los mensajes que le dan a los niños y niñas de este país”, asegura en SEMANA la congresista del Pacto Histórico.

“Reproduce una forma de ver la vida y de vivir de fiesta que no solo no es constructiva, sino que simula una liberación que en realidad está sometida a un esquema machista y violento (...) Olvida que las mujeres no deberíamos de tener dueño porque eso nos vuelve objetos”, manifestó.