Así luce en la actualidad Juanse Laverde, ganador de La Voz Kids en Colombia

El cambio extremo que tuvo Juanse Laverde

“Si a mí me dijeran a qué época regresaría, sería esa, en donde todo era mágico, en donde te subías al diamante de ‘La voz’ y no sabias que iba a pasar, le mostrabas al público lo que podía ver”, aseguró con una sonrisa en su rostro y agregó: “Me acuerdo muy bien que, al subirme a la tarima, me temblaba todo. Hay un dato clave que nadie sabe: se me olvidó la letra de la canción cuando Yatra oprimió el botón porque estaba muy nervioso”.