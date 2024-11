“Yo me entero a los tres días de que él nace, yo no tenía conocimiento y me contó después de que nació. No fue fácil porque aprendí a ser hermano menor, hijo único y ahora medio hermano mayor”.

Agregó: “Ese bebé podrá contar conmigo siempre como hermano, yo recibí el apoyo de mi hermano, y lo mismo haré con él. No es fácil aceptar todo esto por la concepción que tengo de familia, pero no es culpa del bebé”.

Eso es lo que más haría feliz a Jorge, pero tiene claro que es una decisión de sus padres y que no será nada fácil por todo lo que ha ocurrido en los últimos años. “Si están en el mismo pueblo descansando, me haría muy feliz, pero será una decisión de ellos dos. Mi mamá tiene que iniciar otra etapa de sanación y contará conmigo siempre porque esas son mis convicciones. Yo tuve un excelente hermano y quiero ser un excelente hermano para dar amor”, reitera.

Agregó: “Yo me alejo porque no logro decir las cosas en el momento, no sé hablar porque me da miedo, así que eso fue lo que pasó. Me alejé de mi papá por dos años, pero ya tenemos una relación excelente de padre e hijo”.