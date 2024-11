La última frase que Jorge Colmenares escuchó de su hermano Luis Andrés en vida

Han pasado 14 años desde la muerte del joven Luis Andrés Colmenares, un caso que se volvió emblemático por todo lo que ha ocurrido durante más de una década. Incluso, todo lo ocurrido fue documentado en una serie de Netflix que llevó a otros países el relato de todo lo que sucedió aquella noche.

Aunque todavía existen múltiples dudas sobre lo que realmente ocurrió aquella noche donde Luis Andrés Colmenares perdió la vida, su familia reitera que se trató de un homicidio y que los responsables no han asumido las consecuencias.

En medio de todo este escenario, Jorge Colmenares, hermano de Luis Andrés, abrió su corazón en el videopodcast Sin Filtro de SEMANA para contar varios momentos que quedaron en su memoria porque tenía 15 años cuando ocurrió todo.

Por ejemplo, reveló la última conversación que tuvo con su hermano minutos antes de que él saliera esa noche a la rumba de Halloween. “La última frase que mi hermano me dice antes de salir de la casa fue: no se te olvide que cuando mi papá no está y yo no estoy, tú eres el hombre de la casa y debes cuidar a la gorda”.

Su padre, Luis Alonso, había viajado días antes a Chile por un compromiso de trabajo y la misión de los dos hermanos era cuidar de su madre, Oneida Escobar. “Y esa frase se convierte en mi frase de vida, como la última tarea que él me deja para estar pendiente de mi mamá”.

Jorge recuerda esa frase con mucha nostalgia porque en aquel momento en el que tenía 15 años sentía que su hermano le daba una responsabilidad en la casa que asumiría totalmente. Su padre, Luis Alonso, siempre le dijo que debía obedecer a su hermano.

“Mi papá tiene un carácter fuerte, peor no le tenía miedo porque él me consentía mucho de pequeño. Me daba más susto que mi hermano me regañara porque se volvió la cara visible de autoridad. Mi papá tenía que viajar mucho por su trabajo, pero me inculcó que al hermano mayor se debía respetar y hacerle caso, así que eso me asustaba”.

Jorge Colmenares fue el primero en enterarse que Luis Andrés había muerto. | Foto: NATALIA BETANCOURT

Agregó: “Luis Andrés era el que me regañaba, me aconsejaba o el que me aplicaba la ley del hielo cuando yo hacía una embarrada. Él era mayor cinco años, pero yo lo veía como si tuviera muchos más años por el respeto que le tenía”.

Ese 31 de octubre de 2010 cambiaría todo para Jorge porque de cierta manera tuvo que crecer a la fuerza y dejar de pensar como niño para comprender la gravedad de lo que había ocurrido. “El día que muere mi hermano cambió todo en mi vida. Porque mi infancia fue rodeada de gente de la familia y mis padres y tenía una vida feliz. Cuando muere mi hermano todo se desintegró. Sin embargo, la relación con mi hermano era espectacular y él me estaba enseñando a vivir la vida”.

Dice que Luis Andrés “más que mi hermano era mi amigo porque yo le contaba todo. Es más, esa noche que mi hermano muere, teníamos un compromiso de que él salía ese día y yo al otro para no dejar sola a mi mamá porque mi papá estaba en Chile”.

A pesar de su corta edad, Jorge recibió una llamada en esa madrugada que sería el calvario para la familia Colmenares Escobar. “Yo soy la primera persona de la familia que se entera de que él está desaparecido y la primera que se entera de su muerte. A mi me llaman como a las 3:30 de la mañana, una persona que decía ser amiga de mi hermano, para que revisara si él estaba en el cuarto. Lo raro es que esa llamada fue del celular de mi hermano y la contesté porque habitualmente él dejaba las llaves o las olvidada y yo le abría la puerta”.

Dice que “en esa llamada me dicen que no encontraban a mi hermano y que estaba desaparecido, devolvimos la llamada, pero nadie contestó. Pasaron más de 15 horas de buscarlo en clínicas, parques y por todo lado hasta que a las 6:00 de la tarde mi mamá pide que busquen nuevamente en el caño”.

Después de varias horas de intensa búsqueda, llamadas, de pedir ayuda por todos los medios, pasó lo inesperado. “Mi mamá se fue a rezar y los bomberos empezaron la búsqueda que no duró más de dos minutos. El bombero me dijo que necesitaba hablar con el comandante, pero le dije que me dijera si había encontrado a mi hermano. Me dijo que necesitaba al CTI, pero yo no tenía ni idea de qué me estaba hablando porque tenía 15 años. Ahí me dice que lo encontraron, pero muerto”.