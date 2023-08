Así terminó Jennifer López en plena celebración de sus 54 años

No cabe duda de que Jennifer López es una de las artistas de origen latino más reconocidas en todo el mundo. JLo, como muchos de sus fanáticos la conocen, nació en el barrio el Bronx de Nueva York y sus padres puertorriqueños sabían que su hija tenía un talento inmenso para un futuro prometedor. Por ello la llevaron a una audición cuando estaba en el colegio con el fin de grabar la película My Little Girl, la que sería la primera aparición de Jennifer en las pantallas.