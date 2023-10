Bad Bunny atacó a J Balvin en su nuevo álbum: estas fueron sus polémicas frases

¿Hay una canción en contra de J Balvin?

Cuando los seguidores de Bad Bunny, quien actualmente, mantiene una relación amorosa con la joven modelo Kendall Jenner, escucharon, específicamente, la canción Thunder and Lighting, se llevaron una sorpresa luego de oír al puertorriqueño mencionando: “Ustedes me han visto con los mismos mientras ustedes son amigos de todo el mundo como Balvin”, haciendo referencia al cantante colombiano intérprete de No me conoce, Mi gente y Loco contigo.