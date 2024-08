Bad Bunny estará en la próxima película de Darren Aronofsky: ¿cuál será su papel?

El largometraje tiene como trama la historia de Hank Thompson, en el cual su papel está interpretado por Butler, un ex jugador de béisbol que es arrastrado involuntariamente a una lucha frenética por la supervivencia en el submundo criminal de la Nueva York de los años 90. Hasta el momento, no se ha revelado todavía qué papel interpretará Bad Bunny en esta adaptación cinematográfica.

¿En qué proyectos cinematográficos ha estado Bad Bunny?

Bad Bunny ha demostrado facetas en la actuación y en la música, pues también colaboró en la novela They Both Die at the End, una novela escrita por Adam Silvera para Netflix en octubre.