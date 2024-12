Todo comenzó en la cima del monte Etna, en Italia. El volcán más activo de Europa fue el escenario de la conversación que selló la amistad entre Bruno Ocampo González y el multimillonario Richard Branson y, de paso, fortaleció el vínculo del británico con Colombia.

Ocampo participaba en un reto que consistía en hacer un recorrido “a pulmón” desde el monte Zermatt, en Suiza, hasta el Etna. La travesía de 2300 kilómetros en bicicleta, a nado y caminando, y que duró casi un mes, tenía como fin recoger dinero para la fundación Big Challenge que beneficia a niños de bajos recursos en Europa.

“Cuando nos faltaba menos de una hora para llegar a la cúspide, sentí a Richard muy mal. El resto del equipo avanzaba y él se quedaba cada vez más atrás”, recuerda el manizalita de 34 años. Su compañero de aventura, nombrado sir por la reina Isabel II en 1999, era un hombre de 68 años.

“Richard me sugirió que dejara de pensar en mi generación y lo que habíamos padecido, para proyectarme hacia el futuro. Me dijo que no existe un proceso de paz perfecto y que ambas partes tienen que ceder para lograr un cambio”